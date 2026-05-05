El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

En medio de la vorágine por el dominio de la inteligencia artificial y la expansión acelerada de la infraestructura en la nube, Intel decidió mover sus piezas en un tablero clave. El gigante de los semiconductores oficializó el nombramiento de João Bortone como su nuevo director general para América Latina , un movimiento que busca capitalizar uno de los segmentos de mayor potencial global para la compañía.

Bortone, quien asumió oficialmente su cargo el pasado lunes 4 de mayo, no es un novato ni en la región ni en la empresa. El ejecutivo cuenta con más de 25 años de experiencia liderando transformaciones tecnológicas en entornos multiculturales y ya había pasado por los pasillos de Intel en 2005, trabajando estrechamente con el ecosistema de canales latinoamericanos.

El nombramiento es, en rigor, la consecuencia directa de una reestructuración estratégica global. Gisselle Ruiz Lanza, quien comandó el buque regional durante los últimos cuatro años, preparó sus maletas para asumir un desafío mayor: liderar las operaciones de Intel en Europa, Medio Oriente y África (EMEA).

El factor Lenovo y la era de la IA

El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

La llegada de Bortone viene precedida de números que explican su elección. En su rol más reciente como líder del Grupo de Soluciones de Infraestructura de Lenovo para América Latina, el ejecutivo logró triplicar el tamaño del negocio.

Bajo su gestión, la región alcanzó la mayor participación de mercado a nivel global dentro de la compañía, consolidándose como un referente en la venta de soluciones que abarcan desde infraestructura de centros de datos y nube, hasta computación de alto rendimiento e IA.

Los desafíos en Chile y el resto del continente

Para Bortone, el diagnóstico es claro: el subcontinente dejó de ser solo un mercado de consumo para convertirse en un laboratorio de innovación tecnológica.

“América Latina no es solo una oportunidad de crecimiento, es donde el futuro de la tecnología se está reinventando”, dice en un comunicado el nuevo director general. “ Veo un potencial único aquí : desde los ecosistemas de innovación hasta las demandas de infraestructura que definen tendencias globales”.