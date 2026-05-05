Los drones de fibra óptica de Hezbolá: el arma de la milicia libanesa para evadir la detección israelí

Son pequeños, económicos y fáciles de operar. Los drones explosivos de fibra óptica que ahora utiliza Hezbolá en Líbano ya han causado varias muertes, afectando gravemente las defensas del Ejército israelí, uno de los más poderosos del mundo.

El movimiento proiraní, que anteriormente disparaba principalmente cohetes contra territorio israelí, parece haber optado recientemente por los drones, mientras los combates continúan en el sur del Líbano a pesar del alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril.

Armas típicas de la guerra asimétrica entre grupos armados y Ejércitos mucho más poderosos, estos dispositivos básicos pero efectivos han demostrado su capacidad para infligir daños considerables. Y ahora representan un desafío significativo para Israel.

Dron conectado y guiado por fibra óptica.

La forma que usan estos drones para no ser detectados por los radares es simple: vuelan conectados a un cable de fibra óptica de kilómetros de largo, como una mosca atada a un hilo. Así, no dejan marca eléctrica en las señales, y cuando son vistos por los soldados israelíes, ya es demasiado tarde.

El operador maneja el dispositivo en una vista inmersiva, como si estuviera dentro, a través de una pantalla o un casco de realidad virtual, sin necesidad de una formación compleja. Su uso es tan sencillo como el de un “juguete infantil”, resume para la cadena francesa BFMTV Orna Mizrahi, investigadora especializada en Líbano del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) -afiliado a la Universidad de Tel Aviv-, y se pueden comprar en cualquier sitio, sobre todo en plataformas de venta online.

Los drones son “inmunes a las interferencias de comunicación y, al carecer de una firma electrónica, resulta imposible determinar su punto de lanzamiento”, escribió Yehoshua Kalisky, investigador principal del INSS.

En un video de Hezbolá, de cuidada producción y grabado el domingo, el dron cuadricóptero, de apenas unos kilogramos, impacta en su objetivo mientras los soldados israelíes parecen no percatarse de su aproximación. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el ataque causó la muerte del sargento Idan Fooks, de 19 años, e hirió a varios soldados. Posteriormente, Hezbolá lanzó más drones contra un helicóptero de rescate que llegó al lugar para evacuar a los heridos.

Sergeant Idan Fooks, 19 years old, from Petah Tikva, a fighter in the 77th Battalion, “Sa'ar Megolan” (7th) Brigade, fell in battle in southern Lebanon. pic.twitter.com/IoddELIhvj — Amit Segal (@AmitSegal) April 26, 2026

Para protegerlos, “utilizamos todo tipo de tecnologías que no puedo detallar. Pero no son infalibles, no tanto como nos gustaría”, admitió. Youssef al Zein, jefe de relaciones con los medios de Hezbolá, declaró a la prensa el viernes que se trataba de una “táctica” de la organización. “Conocemos la superioridad del enemigo, pero al mismo tiempo explotamos sus debilidades”, afirmó.

Las Fuerzas Armadas israelíes podrían utilizar sus sofisticados misiles interceptores, aviones de combate o helicópteros, pero a largo plazo resulta insostenible económicamente derribar dispositivos tan económicos: cuestan unos cientos de dólares, o incluso hasta 4.000, pero no más que eso.

“Se trata de un sistema capaz que, en manos expertas y operado por personal cualificado, puede ser muy efectivo contra una fuerza que no espera un ataque de este tipo”, afirmó Samuel Bendett, investigador sénior adjunto del Centro para la Nueva Seguridad Estadounidense (CNAS), a CNN. “Incluso contra una fuerza que conoce su existencia y toma precauciones, puede resultar letal”, explica Bendett, quien es experto en robótica militar, drones y/o vehículos aéreos no tripulados.

Escombros en Beirut luego de un ataque israelí. Mohamed Azakir

Este tipo de drones ya es clásico en la guerra de Ucrania, donde los vehículos no tripulados son los que más daño hacen. “Los vimos aparecer en Ucrania hace más de tres años, y aprendemos de lo que vemos allí”, declaró esta semana un alto mando militar israelí a periodistas, entre ellos la agencia AFP.

Los ucranianos, que se han convertido en especialistas en drones desde la invasión rusa de 2022, ofrecieron su experiencia a los israelíes ese mismo año, según el exministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov. “No hubo una respuesta concreta”, declaró al portal de noticias israelí Mako en 2024, argumentando que los israelíes no se habían tomado la amenaza en serio.

Israel cree que Hezbolá importa los drones civiles de China o Irán y luego los equipa con una granada o un artefacto explosivo similar. Beijing ha negado previamente haber suministrado armas a ninguna de las partes en conflicto y ha recalcado que cumple con sus obligaciones internacionales.

Durante años, Hezbolá colaboró ​​con el apoyo financiero y tecnológico de Irán para construir un enorme arsenal de cohetes y misiles. Antes de la guerra de Gaza, las autoridades israelíes estimaron que la milicia libanesa poseía aproximadamente 150 mil cohetes, incluyendo municiones de largo alcance y de precisión. Sin embargo, a lo largo de la guerra, como resultado de los ataques israelíes contra el arsenal y los disparos de cohetes por parte de Hezbolá, las autoridades israelíes han estimado que el grupo chiita conserva tan solo el 10% de sus cohetes.

Escombros en Tel Aviv luego del ataque de un misil de Hezbolá.

A principios de esta semana, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció ante altos mandos militares que “dos amenazas principales persisten por parte de Hezbolá: los cohetes de 122 mm y los drones". “Esto requiere una combinación de acciones operativas y tecnológicas”, indicó.

Mientras tanto, y a falta de una mejor solución, el Ejército israelí recurre a métodos de “low tech” o baja tecnología: sus soldados detectan estos drones mediante radar o visualmente, aunque a menudo es demasiado tarde dada su velocidad, y despliegan redes, método también utilizado en Ucrania.

Imágenes publicadas en redes sociales por Amit Segal, un conocido periodista israelí, muestran vehículos militares cubiertos con redes protectoras similares a mosquiteras. Esto contrasta notablemente con los estándares tecnológicos de los que el Ejército suele presumir.

La frustración y el resentimiento son generalizados entre los funcionarios israelíes, no solo por los drones, sino también por el veto de Donald Trump a los ataques aéreos masivos de represalia contra Hezbolá en Beirut y el norte del Líbano.

El Ejército israelí solo tiene vía libre dentro de la “zona de seguridad” que ocupa en el sur del Líbano, mientras que los combates y la destrucción de viviendas en las aldeas fronterizas libanesas por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel continúan sin cesar, a pesar del alto el fuego declarado el 17 de abril bajo los auspicios de Estados Unidos.