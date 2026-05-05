Regulador de Estados Unidos plantea que empresas reporten sus resultados cada 6 meses

El regulador de valores de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commissión (SEC), presentó este martes una propuesta para que las empresas de ese país puedan optar entre reportar sus resultados de manera semestral, en vez de hacerlo trimestralmente como ocurre actualmente.

La medida podría terminar con una tradición de más de 50 años en que las empresas que cotizan en bolsa deben dar a conocer a los inversionistas sus balances cada tres meses.

El reporte de resultados de las empresas a la SEC es un insumo esencial para que los inversionistas realicen las valoraciones de mercado, es decir, el precio de sus acciones.

Sin embargo, si se aprueba la propuesta de la SEC, las compañías podrán seguir emitiendo comunicados trimestrales, y, lo más importante, sus previsiones para el trimestre siguiente.

“Las enmiendas propuestas hoy, si finalmente se aceptan, proporcionarán a las empresas una mayor flexibilidad normativa”, dijo Paul Atkins, presidente de la SEC en un comunicado.

Objetivos a largo plazo

Dicha iniciativa ocurre luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , hubiera planteado que los reportes corporativos se divulgaran cada seis meses.

Según dio a conocer la agencia Bloomberg, los defensores de la medida, incluyendo el operador de bolsa de las mayores empresas tecnológicas: el Nasdaq, sostienen que, de este modo, las empresas se ahorrarían tiempo y dinero, además de dar a más plazo a sus directores para estar concentrados en sus objetivos a más largo plazo.

La SEC recibirá comentarios sobre la nueva propuesta durante los próximos 60 días.