Denuncian que Narges Mohammadi, ganadora iraní del Nobel de Paz, está “entre la vida y la muerte”

Narges Mohammadi aparece en una reunión sobre los derechos de la mujer en Teherán, Irán, el 3 de julio de 2008.

Un comité de apoyo a Narges Mohammadi, quien se encuentra encarcelada en Irán, declaró el martes 5 de mayo que su estado es crítico.

El deterioro de la salud de Mohammadi ha generado gran preocupación entre sus allegados.

Mohammadi, que ahora tiene poco más de 50 años, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023, mientras estaba detenida por su campaña a favor de los derechos de las mujeres y la abolición de la pena de muerte en Irán.

Sufrió un presunto infarto a finales del pasado marzo y fue trasladada a un hospital en el noroeste de Irán el 1 de mayo debido a un rápido deterioro de su salud, según informó su familia.

Taghi Rahmani, esposo de Narges Mohammadi, muestra una fotografía de él, su esposa y uno de sus hijos, el 6 de octubre de 2023 en París. Thibault Camus

“No solo luchamos por la libertad de Narges, luchamos para que su corazón siga latiendo”, declaró su abogada, Chirinne Ardakani, con sede en París, en una rueda de prensa con sus partidarios.

Jonathan Dagher, de Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización parisina que también forma parte de su comité de apoyo, afirmó: “Esta es la primera vez que decimos que se encuentra entre la vida y la muerte, que existe riesgo de fallecimiento”.

“Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde”, añadió.

Perseguida pro defender los DD.HH. en Irán

Mohammadi, quien ha pasado gran parte de las últimas dos décadas entrando y saliendo de prisión por su activismo, fue arrestada recientemente en diciembre tras denunciar a la República Islámica en el funeral de un abogado.

Jailed Iranian Nobel Peace Prize winner Narges Mohammadi is fighting for her life after being hospitalized under guard for the last five days with a heart condition, her supporters say.https://t.co/GmnnV0wXCk — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 5, 2026

Mohammadi está experimentando un “deterioro sin precedentes” de su salud (...) Nunca habíamos temido tanto por la vida de Narges; podría dejarnos en cualquier momento”, remarcó Ardakani.

Mohammadi ha perdido 20 kilogramos en prisión, tiene dificultades para hablar y actualmente está irreconocible en comparación con su estado anterior a su último arresto.

Nobel Peace Prize laureate imprisoned by Iran nears death – brother tells IS he's expecting "terrible news"



The family has not received permission from the Iranian authorities to transfer Narges Mohammad, who suffers from a heart condition, to Tehran for hospital treatment.



The… — Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) May 5, 2026

Sus partidarios exigen que Mohammadi sea trasladada a Teherán para recibir tratamiento por parte de su equipo médico personal, pero no hay indicios de que vaya a ser trasladada desde Zanjan.

Los hijos mellizos adolescentes de Mohammadi y su esposo viven en París, y Ardakani instó al Ministerio de Asuntos Exteriores francés y al presidente Emmanuel Macron a adoptar una postura más firme frente a su caso.