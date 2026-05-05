SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Denuncian que Narges Mohammadi, ganadora iraní del Nobel de Paz, está “entre la vida y la muerte”

    La ganadora del Premio Nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, encarcelada en Irán, lucha por su vida tras permanecer hospitalizada bajo vigilancia durante los últimos cinco días debido a una afección cardíaca, según informaron sus allegados este martes.

    Por 
    France 24
    Narges Mohammadi aparece en una reunión sobre los derechos de la mujer en Teherán, Irán, el 3 de julio de 2008. Vahid Salemi

    Un comité de apoyo a Narges Mohammadi, quien se encuentra encarcelada en Irán, declaró el martes 5 de mayo que su estado es crítico.

    El deterioro de la salud de Mohammadi ha generado gran preocupación entre sus allegados.

    Mohammadi, que ahora tiene poco más de 50 años, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023, mientras estaba detenida por su campaña a favor de los derechos de las mujeres y la abolición de la pena de muerte en Irán.

    Sufrió un presunto infarto a finales del pasado marzo y fue trasladada a un hospital en el noroeste de Irán el 1 de mayo debido a un rápido deterioro de su salud, según informó su familia.

    Taghi Rahmani, esposo de Narges Mohammadi, muestra una fotografía de él, su esposa y uno de sus hijos, el 6 de octubre de 2023 en París. Thibault Camus

    “No solo luchamos por la libertad de Narges, luchamos para que su corazón siga latiendo”, declaró su abogada, Chirinne Ardakani, con sede en París, en una rueda de prensa con sus partidarios.

    Jonathan Dagher, de Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización parisina que también forma parte de su comité de apoyo, afirmó: “Esta es la primera vez que decimos que se encuentra entre la vida y la muerte, que existe riesgo de fallecimiento”.

    “Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde”, añadió.

    Perseguida pro defender los DD.HH. en Irán

    Mohammadi, quien ha pasado gran parte de las últimas dos décadas entrando y saliendo de prisión por su activismo, fue arrestada recientemente en diciembre tras denunciar a la República Islámica en el funeral de un abogado.

    Mohammadi está experimentando un “deterioro sin precedentes” de su salud (...) Nunca habíamos temido tanto por la vida de Narges; podría dejarnos en cualquier momento”, remarcó Ardakani.

    Mohammadi ha perdido 20 kilogramos en prisión, tiene dificultades para hablar y actualmente está irreconocible en comparación con su estado anterior a su último arresto.

    Sus partidarios exigen que Mohammadi sea trasladada a Teherán para recibir tratamiento por parte de su equipo médico personal, pero no hay indicios de que vaya a ser trasladada desde Zanjan.

    Los hijos mellizos adolescentes de Mohammadi y su esposo viven en París, y Ardakani instó al Ministerio de Asuntos Exteriores francés y al presidente Emmanuel Macron a adoptar una postura más firme frente a su caso.

    Más sobre:IránNarges MohammadiNobel de PazRSFDD.HH.TeheránZanjanPrisiónMacronMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal

    Fiscalía detalla las influencias que habría ejercido Joaquín Lavín León en la Municipalidad de Maipú

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 4

    Poduje responde a críticas a su estilo tras reunión con Kast: “Siempre uno puede mejorar las formas”

    Cine, memoria y compromiso: FEMCINE 16 dedica un foco a la aclamada cineasta española Icíar Bollaín

    Lo más leído

    1.
    El rearme de Alemania: Merz busca construir el Ejército más fuerte de Europa para disuadir a Rusia

    El rearme de Alemania: Merz busca construir el Ejército más fuerte de Europa para disuadir a Rusia

    2.
    Zelenski denuncia el “cinismo” de Rusia al pedir una tregua para sus desfiles al tiempo que bombardea Ucrania

    Zelenski denuncia el “cinismo” de Rusia al pedir una tregua para sus desfiles al tiempo que bombardea Ucrania

    3.
    Las razones tras la decisión del Kremlin de reforzar la seguridad de Putin

    Las razones tras la decisión del Kremlin de reforzar la seguridad de Putin

    4.
    Los drones de fibra óptica de Hezbolá: el arma de la milicia libanesa para evadir la detección israelí

    Los drones de fibra óptica de Hezbolá: el arma de la milicia libanesa para evadir la detección israelí

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Servicios

    Estos son los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes en mayo

    Estos son los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes en mayo

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo son las vacaciones de invierno de los escolares? Este es el calendario 2026

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    ¿Cuándo es la próxima fecha de la devolución de impuestos? Revisa el calendario de la Operación Renta

    Fiscalía detalla las influencias que habría ejercido Joaquín Lavín León en la Municipalidad de Maipú
    Chile

    Fiscalía detalla las influencias que habría ejercido Joaquín Lavín León en la Municipalidad de Maipú

    Metro de Santiago cierra siete estaciones de Línea 4

    Poduje responde a críticas a su estilo tras reunión con Kast: “Siempre uno puede mejorar las formas”

    Regulador de Estados Unidos plantea que empresas reporten sus resultados cada 6 meses
    Negocios

    Regulador de Estados Unidos plantea que empresas reporten sus resultados cada 6 meses

    Ministro Campos califica como “deplorable” decisión de Iansa de suspender compra de remolacha nacional

    La confianza detrás de la ingeniería

    Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal
    Tendencias

    Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Arsenal derriba al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y regresa a la final de la Champions League después de 20 años
    El Deportivo

    Arsenal derriba al Atlético de Madrid del Cholo Simeone y regresa a la final de la Champions League después de 20 años

    Repasa el triunfo de Arsenal sobre Atlético de Madrid que lo clasifica a la final de la Champions League

    Actas de directorio, computadores requisados y gerentes declarando hace meses: el allanamiento al CDA que remece a la U

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)
    Tecnología

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour
    Cultura y entretención

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    Cine, memoria y compromiso: FEMCINE 16 dedica un foco a la aclamada cineasta española Icíar Bollaín

    We Are The Grand lanza su colaboración junto a Delfina Campos

    Denuncian que Narges Mohammadi, ganadora iraní del Nobel de Paz, está “entre la vida y la muerte”
    Mundo

    Denuncian que Narges Mohammadi, ganadora iraní del Nobel de Paz, está “entre la vida y la muerte”

    Los drones de fibra óptica de Hezbolá: el arma de la milicia libanesa para evadir la detección israelí

    Sheinbaum arremete contra Díaz Ayuso por homenaje a conquistador español en México

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera
    Paula

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton