Latam Airlines va como en avión: otra vez anota récord en utilidades

La aerolínea Latam Airlines marcó un nuevo récord en el primer trimestre de este año, al registrar utilidades por US$576 millones, pese al impacto que sufrió en la última parte de ese período por el alza de los combustibles provocada por el ataque de Estados Unidos a Irán de fines de febrero.

El resultado del periodo enero-marzo representó un incremento del 62,1% respecto al mismo lapso del año anterior, principalmente impulsado por sus ingresos de su negocio de pasajeros, y estuvo un 18,9% por encima del último trimestre del 2025.

Los ingresos operacionales subieron un 21,7% a US$4.150 millones, gracias a un salto del 24,4% en las ventas del área de pasajeros y del 3,4% en carga, según su balance informado a la Comisión para el Mercado Financiero.

Mientras, los costos de la operación aumentaron en todos sus ítems, con un aumento total del 17% a US$3.339 millones.

Sólo en combustible, que fue golpeado por el alza global especialmente en el mes de marzo, este costo se elevó un 6,5% a US$1.036 millones. “Este aumento corresponde principalmente a un crecimiento del 10,1% en el consumo medido en galones, efecto que se vio compensado por una disminución del 0,8% en los precios promedio sin cobertura”, explicó al compañía. Pese al alza global del jet fuel, la compañía reportó una ganancia de US$24 millones por cobertura de combustible, tras una pérdida por el mismo concepto de US$2,2 millones un año atrás.

El mayor salto en costos se produjo, eso sí, en remuneraciones, que subieron un 21,9%, a US$549,8 millones, explicado por un alza del 7,4% en la dotación promedio y el crecimiento de la operación, que elevó los costos de tripulaciones y personal de aeropuerto. A esto se sumaron actualizaciones inflacionarias y la apreciación de las monedas locales, especialmente el real brasileño.

“Durante el trimestre, el grupo aumentó su capacidad en un 10,4%, transportando a 22,9 millones de pasajeros, un 9,1% más respecto al mismo periodo de 2025. Dicho crecimiento fue impulsado por el desempeño del segmento internacional y del mercado doméstico de Latam Airlines Brasil”, dijo la empresa en un comunicado.

En cuanto al flujo de caja operacional medido por el Ebitda (siglas en inglés para ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) ajustado, llegó a US$1.315 millones, “demostrando una ejecución comercial disciplinada pese al impacto de aproximadamente US$40 millones relacionados con el alza en los precios del combustible durante el período”, agregó la compañía.

La línea aérea con sede en Chile generó US$391 millones de caja (medida como efectivo y equivalente en efectivo), lo que le permitió acumular una liquidez de más de US$4.100 millones, lo que representa un 27% de los ingresos de los últimos 12 meses.

“Latam inició el 2026 manteniendo la tendencia de 2025 y consolidando su desempeño financiero, con un crecimiento sostenido en ingresos, márgenes y generación de caja”, dijo el CFO de la firma, Ricardo Bottas.

“Esta solidez, potenciada por una red diversificada, el avance del segmento premium y una estructura de costos eficiente otorga la flexibilidad necesaria para gestionar la volatilidad del combustible y la incertidumbre para el resto del año”, agregó.

Roberto Alvo, CEO Latam Airlines

Cambia proyección por alza del combustible

Ante la incertidumbre que vive el mundo producto del conflicto bélico en el Golfo Pérsico, la compañía se vio obligada a modificar sus proyecciones (guidance) para el año, en lo que respecta a sus supuestos de precios de combustible y tipo de cambio.

Ahora, estima un costo por asiento-kilómetro disponible (CASK) ajustado de pasajeros sin combustible de entre 4,5 a 4,7 centavos de dólar, desde un rango de 4,3 a 4,5 previsto a inicios de febrero.

Asimismo, calcula un Ebitda anual ajustado de entre US$3.800 y US$4.200 millones, desde los US$4.200-US$4.600 millones.

Latam proyecta una razón de endeudamiento neto ajustado igual o menor a 1,8 veces Ebitdar ajustado -menor al 1,4x anterior- y una liquidez mayor o igual a US$4.500 millones, cuando hace dos meses proyectaba poco menos de US$5 mil millones.

Sus nuevas previsiones para el costo de combustible apuntan a US$170 por barril de jet fuel para el segundo y tercer trimestre y a US$150/barril para el cuarto trimestre. En febrero, estimaba un precio de US$90/barril para el año. De este modo, Latam prevé gastos adicionales de combustible superiores a US$700 millones en el segundo cuarto del año.

“Se espera que el impacto en los márgenes y flujos de caja se compense parcialmente con una serie de medidas adoptadas desde el inicio del conflicto, que incluyen acciones para la gestión de ingresos, ajustes focalizados de capacidad, iniciativas adicionales de control de costos, medidas de liquidez para las finanzas y el capital de trabajo, así como la política de cobertura de Latam”, explicó la aerolínea.

Otra actualización relevante fue la revisión del tipo de cambio proyectado para Brasil, desde 5,5 a 5,15 (BRL/USD), lo que, junto con la apreciación de otras monedas locales, impulsa al alza el costo por asiento-kilómetro disponible (CASK) de pasajeros ajustado sin combustible.

En cuanto a las perspectivas para el segundo trimestre, a pesar del impacto significativo del precio del combustible, la compañía prevé un margen operacional ajustado de un dígito medio a bajo. En el primer trimestre, el margen fue de 13,9%, después de que en 2025 fuese de 10,4%.