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    Congreso Futuro traza su hoja de ruta hacia 2027 con el objetivo que el conocimiento se traduzca en decisiones públicas concretas

    Con la primera sesión del consejo asesor partió una nueva etapa bajo el concepto “Pensamiento para la Acción”, estructurada en cuatro pilares: reactivación de mesas de trabajo con expertos y expertas, desarrollo de soluciones concretas, foco en el territorio y fortalecimiento de la incidencia en decisiones públicas.

    Por 
    La Tercera

    Con el foco puesto en cómo Chile enfrenta los desafíos de las transformaciones y aprovechar sus oportunidades para el futuro, este martes se desarrolló la primera sesión anual del consejo asesor de Congreso Futuro, espacio que congrega de manera transversal a todo el ecosistema de educación superior chileno junto al Poder Legislativo y la comunidad científica para avanzar en una agenda común orientada a fortalecer el uso del conocimiento en las decisiones públicas.

    El encuentro se realizó en la casa central de la Pontificia Universidad Católica, en el marco de la iniciativa organizada por el Senado, la Cámara de Diputados, la Fundación Encuentros del Futuro, la Academia Chilena de Ciencias y el ecosistema de educación superior, que nació hace 15 años con la convicción central de que el conocimiento de frontera no puede quedar restringido a investigaciones o espacios especializados, sino que debe aportar directamente al desarrollo del país.

    Desde entonces, la plataforma ha evolucionado desde un evento de divulgación hacia un modelo y una plataforma permanente que conecta al Congreso, las universidades, la educación técnica, la comunidad científica, el sector público, el mundo privado y la sociedad civil en torno a una misma tarea: anticipar los desafíos, comprenderlos desde la evidencia y traducirlos en decisiones concretas para Chile.

    “Para que el conocimiento tenga impacto, alguien tiene que valorarlo, invertir en él y generar las condiciones para que se traduzca en mejores leyes y en el fortalecimiento de la democracia. Tenemos la responsabilidad de que este trabajo no quede solo en reflexión, sino que se plasme en decisiones concretas”, señaló la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

    Dentro de este modelo, Proyecta Chile 2050 es la iniciativa que busca proyectar ese trabajo hacia el largo plazo, construyendo una visión compartida de desarrollo para el país. Impulsado como un acuerdo país, ha convocado a más de 2.000 personas organizadas en 20 mesas temáticas, generando una base de conocimiento colectivo orientada a anticipar los desafíos estructurales de Chile.

    La iniciativa partió una nueva etapa bajo el concepto “Pensamiento para la Acción”, estructurada en cuatro pilares: reactivación de mesas de trabajo con expertos y expertas, desarrollo de soluciones concretas, foco en el territorio y fortalecimiento de la incidencia en decisiones públicas.

    “La posibilidad que ofrece Congreso Futuro de reunir a todas las instituciones de educación superior junto a representantes del Congreso Nacional para pensar el futuro y también para revisar lo que estamos haciendo hoy, porque el futuro se construye desde el presente, es muy importante. Tenemos grandes desafíos, pero también tenemos cuestionamientos sobre cómo se están realizando las cosas actualmente. Esta unidad y esta voz común, que surge de todos y todas, es de gran relevancia intelectual y política, pues mueve al país hacia el desarrollo”, señaló la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

    El rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, afirmó que “este es un espacio de convergencia absolutamente fundamental para lograr las transformaciones que nuestro país necesita. Ahora lo que debemos hacer es priorizar, entender cuáles son aquellos elementos que pueden producir mayor transformación en Chile”.

    Desde Fundación Encuentros del Futuro, el vicepresidente ejecutivo, Guido Girardi, enfatizó el sentido de esta nueva etapa, anunciando además dos incorporaciones a la agenda: una cumbre de educación junto a un piloto en Valparaíso del programa Futuros Posibles, instancia que busca identificar las vocaciones de cada territorio para construir consensos regionales.

    “Si no entendemos el mundo que viene, difícilmente tendremos las respuestas correctas. La complejidad de este escenario exige que el pensamiento se transforme en acción”, afirmó Girardi.

    En tanto, el vicepresidente del CRUCH, Emilio Rodríguez, sostuvo que “estamos viviendo un cambio de era significativo, no un cambio tecnológico más. En ese cambio siempre se generan oportunidades y amenazas, países que ganan y países que pierden. Las magníficas ventajas comparativas de Chile tienen que transformarse en ventajas competitivas que generen valor. El desafío requiere que nos unamos cohesionados como país, con cada una de nuestras regiones participando”.

    Más sobre:Congreso FuturoGuido GirardiFundación Encuentros del FuturoAcademia Chilena de Ciencias

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