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    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Revisa a continuación el detalle con los sectores afectados y horarios de la interrupción del servicio, requerida para la realización de trabajos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según indicó la empresa mediante su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

    Comunas con corte de luz programado

    Estas son las comunas con corte de luz programado durante el miércoles 6 de mayo:

    • Lo Barnechea: desde las 11:00 a las 17:00 horas
    • Conchalí: desde las 9:30 a las 17:30 horas
    • Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas
    • La Reina: desde las 10:30 a las 16:30 horas
    • Santiago: desde las 11:00 a las 17:00 horas
    • Santiago: desde las 11:00 a las 17:00 horas
    • Santiago: desde las 10:00 a las 14:00 horas
    • San Miguel: desde las 10:00 a las 18:00 horas
    • San Miguel: desde las 10:30 a las 14:30 horas
    • Estación Central: desde las 9:30 a las 15:30 horas
    • San Ramón: desde las 10:00 a las 17:00 horas
    • Maipú: desde las 11:00 a las 17:00 horas
    • Maipú: desde las 10:30 a las 14:30 horas
    • Maipú: desde las 10:30 a las 14:30 horas

    El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

    Desde Enel se informó de un reforzamiento en sus recursos técnicos en terreno y sus canales de atención ante el reporte de eventuales contingencias, en el marco de los próximos eventos meteorológicos anunciados para la Región Metropolitana.

    La empresa señala los siguientes canales para contactarlos:

    • A través del WhatsApp oficial, al número +56994447606, donde se pueden reportar emergencias y solicitar información.
    • Aplicación Enel Clientes Chile, disponible para descargar de forma gratuita en las tiendas de Google PlayApp Store y AppGallery.
    • En la página de emergencias de Enel, que permite reportar cortes y visualizar el mapa en línea.
    • A través del call center, llamando a alguno de los siguientes números: 600 696 0000 / 800 800 696 / 22 696 000.
    Más sobre:Corte de luzCortes de luzCorte de luz SantiagoCorte de luz RMCorte de luz Región MetropolitanaCorte de luz programadoRMRegión MetropolitanaSantiagoComunasHorarioEnelReposiciónMapa

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