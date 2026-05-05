Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa mediante su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz programado

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el miércoles 6 de mayo:

Lo Barnechea: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Conchalí: desde las 9:30 a las 17:30 horas

Las Condes: desde las 11:00 a las 17:00 horas

La Reina: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Santiago: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Santiago: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Santiago: desde las 10:00 a las 14:00 horas

San Miguel: desde las 10:00 a las 18:00 horas

San Miguel: desde las 10:30 a las 14:30 horas

Estación Central: desde las 9:30 a las 15:30 horas

San Ramón: desde las 10:00 a las 17:00 horas

Maipú: desde las 11:00 a las 17:00 horas

Maipú: desde las 10:30 a las 14:30 horas

Maipú: desde las 10:30 a las 14:30 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Desde Enel se informó de un reforzamiento en sus recursos técnicos en terreno y sus canales de atención ante el reporte de eventuales contingencias, en el marco de los próximos eventos meteorológicos anunciados para la Región Metropolitana.

La empresa señala los siguientes canales para contactarlos: