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    El crítico informe del CFA que detecta nueve riesgos directos que la megarreforma le provocaría a las finanzas públicas

    “El impacto final del proyecto sobre el balance fiscal depende críticamente de la materialización del crecimiento económico proyectado”, señaló la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Consejo Fiscal Autónomo expone en Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

    Era una de las presentaciones más esperadas por parte de los parlamentarios para evaluar la sostenibilidad fiscal del proyecto ancla de la administración de José Antonio Kast: el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expuso una crítica visión del proyecto en lo relacionado con la sostenibilidad fiscal.

    “El contexto de estrés fiscal de corto y mediano plazo exige que el informe financiero (IF) del proyecto se realice con un enfoque de prudencia fiscal”, comenzó señalando la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides.

    En la exposición, Benavides expresó que el proyecto combina medidas de gasto, modificaciones tributarias y medidas de simplificación regulatoria, con el objetivo de elevar el crecimiento tendencial de la economía, además de contemplar medidas transitorias y otras de carácter permanente. “En ese escenario, el Informe Financiero considera que el impacto fiscal del proyecto está asociado a un efecto fiscal directo y otro de segunda vuelta asociado al mayor crecimiento económico”, expresó.

    Así, respecto al efecto fiscal directo del proyecto (sin considerar el efecto por mayor crecimiento), el CFA señaló que presenta un déficit persistente en todo el horizonte de evaluación, alcanzando un máximo de 0,71% del PIB en 2030, y de 0,43% del PIB en 2050. Y en cuanto al efecto de segunda vuelta, el Consejo sostuvo que el impacto estimado del mayor crecimiento esperado sobre el balance fiscal se traduciría en una mejora por 0,41% del PIB en 2030.

    En ese sentido, el Consejo aseguró: “El impacto final del proyecto sobre el balance fiscal depende críticamente de la materialización del crecimiento económico proyectado”, detallando que sin el efecto del crecimiento, la iniciativa genera un deterioro fiscal permanente de 0,43% del PIB en régimen (2050); e incorporando el efecto crecimiento, el balance fiscal mejoraría a 0,78% del PIB en régimen, pero en 2030 seguiría siendo deficitario en 0,3% del PIB.

    Además, en la presentación sostuvo que entre 2026 y 2031, “la iniciativa legal genera un impacto fiscal neto negativo, por lo que para lograr la neutralidad fiscal en ese periodo se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, no contenidas en el proyecto”.

    En ese sentido, el CFA planteó que “las fuentes de financiamiento no compensan los menores ingresos fiscales”.

    Los nueve riesgos

    En la exposición, el CFA expuso nueves riesgos fiscales directos que trae consigo la iniciativa: El primero de ellos es que el costo de la rebaja de la tasa de Impuesto de Primera Categoría no está compensado por mayor crecimiento de la medida; el segundo, el crédito tributario al empleo tiene alto costo fiscal efectivo y riesgo de consistencia con otras estimaciones; el tercero; la exención transitoria de IVA a viviendas nuevas representa un riesgo de mayor costo fiscal efectivo; el cuarto, la compensación al Fondo Común Municipal (FCM) generará una posible mayor presión fiscal permanente; el quinto, probidad por licencias médicas genera un posible menor ahorro fiscal y costo no contemplado y sexto es que el aumento cupos por incentivo al retiro no se materialice el ahorro fiscal.

    Como séptimo riesgos se menciona que las sanciones al contrabando de tabaco podría generar una posible menor recaudación a la esperada y como octavo se menciona que el mecanismo de restitución por anulación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) no tiene cláusula de gasto máximo y el nueve advierte que los impuestos sustitutivos y repatriación de capitales son una reiteración de medidas transitorias de regularización o anticipo puede debilitar el cumplimiento tributario, y afectar la sostenibilidad de los ingresos fiscales en el mediano plazo.

    También entrega riesgos de carácter indirectos, entre ellos detalló: 1) incertidumbre de los impactos en el crecimiento del proyecto, y 2) incertidumbre del traspaso del mayor crecimiento a ingresos fiscales futuros.

    Si bien el CFA valoró que la iniciativa legal contemple medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico y se complemente con esfuerzos de ajuste del gasto, No obstante, “el proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, y se han identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos”.

    Más sobre:ImpuestosMegarreformaCFA

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