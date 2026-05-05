SLEP Santiago Centro responde a Desbordes y defiende permanencia de exrectora del Instituto Nacional pese a destitución

Santiago 5 de Marzo 2025. Ingreso a clases en el Instituto Nacional durante el paro de Profesores. Javier Torres/Aton Chile

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro salió a responder este lunes a los cuestionamientos del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien acusó ante la Contraloría General de la República que se mantiene en funciones a la exrectora del Instituto Nacional Carolina Vega pese a existir una destitución en su contra.

La reacción del jefe comunal surge luego de que el SLEP informara que decidió mantener a la actual rectora subrogante, Sandra Aravena, “para garantizar la continuidad del servicio educativo”, argumentando que Vega se encontraba sujeta a un sumario administrativo al momento del traspaso del establecimiento.

En esa línea, el organismo sostuvo que la exdirectora ha continuado recibiendo su remuneración desde octubre del año pasado, a la espera de la finalización de la investigación y la convocatoria a un concurso por Alta Dirección Pública.

A través de una declaración pública, el SLEP Santiago Centro sostuvo que, al momento del traspaso del establecimiento desde el municipio —en enero de 2026—, el proceso disciplinario “no se encontraba cerrado”, ya que estaba pendiente la notificación de su resolución final, etapa necesaria para que la sanción produzca efectos.

En ese sentido, el SLEP afirmó que la medida no puede ejecutarse mientras no se cumpla ese requisito. “Los procedimientos disciplinarios deben encontrarse totalmente concluidos (…) para que las sanciones administrativas produzcan efectos”, indicaron.

Sobre el pago de remuneraciones, el organismo señaló que, mientras el proceso no esté legalmente terminado, corresponde mantener las condiciones contractuales vigentes, incluyendo el sueldo de la funcionaria.

Además, apuntó que al asumir la administración recibió cerca de 400 sumarios administrativos -algunos iniciados desde 2018- sin información detallada sobre su estado, lo que ha implicado un proceso de revisión interna.

Respecto de la dirección del establecimiento, el SLEP explicó que la mantención de una jefatura subrogante responde a la necesidad de asegurar el funcionamiento del Instituto Nacional, mientras se resuelve el proceso y se abre un concurso por Alta Dirección Pública.

Finalmente, el organismo reiteró su disposición a colaborar con la Contraloría en la entrega de antecedentes para esclarecer la situación.

Respecto al pago de remuneraciones, el SLEP sostuvo que, mientras el proceso no esté legalmente terminado, corresponde mantener las condiciones contractuales vigentes, incluyendo el sueldo de la funcionaria. En esa línea, indicó que la Municipalidad de Santiago ya había pagado su remuneración hasta diciembre, antes del traspaso al nuevo sostenedor.

Asimismo, el organismo reveló que al asumir la administración recibió cerca de 400 sumarios administrativos -algunos iniciados desde 2018- sin información detallada sobre su estado de tramitación, lo que ha obligado a un proceso de revisión y regularización interna.

En paralelo, el servicio explicó que la mantención de una dirección subrogante en el Instituto Nacional responde a la necesidad de asegurar la continuidad del servicio educativo, mientras se resuelve el proceso y se abre un concurso por Alta Dirección Pública para proveer el cargo de manera definitiva.

Finalmente, el SLEP Santiago Centro reiteró su disposición a colaborar con la Contraloría y otros organismos competentes, asegurando que entregará todos los antecedentes requeridos para esclarecer los hechos