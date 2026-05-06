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    Fiscalía pide prisión preventiva para el exdiputado Lavín durante el segundo día de formalización

    Durante esta jornada la fiscal Constanza Encina expuso los antecedentes que confirmarían, a juicio del Ministerio Público, la participación del exparlamentario en el delito del fraude al Fisco a través de la rendición de facturas falsas ante el Congreso.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    El exdiputado Joaquín Lavín León junto a su abogado, Cristobal Bonacic. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A las nueve de la mañana de este martes, en la sala D101 del Centro de Justicia, se retomó la audiencia de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León (ex UDI), a quien el Ministerio Público le imputa los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencia y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

    La segunda jornada de formalización, presidida por el juez Daniel Urrutia, estuvo centrada en la continuación de la exposición de la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, quien este martes -además- solicitó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de quien fuera diputado durante tres periodos.

    La Fiscalía Metropolitana Oriente durante este martes solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que el exdiputado ingrese a la cárcel mientras es investigado, tras imputarle un fraude al Fisco por al menos $ 130 millones.

    Si bien el requerimiento de la cautelar había sido adelantado durante la mañana de este martes por la fiscal Encina, en la tarde la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, detalló los argumentos del ente persecutor para solicitar al tribunal que decrete dicha medida en contra de Lavín León y de su mano derecha, el exasesor Arnaldo Domínguez.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La fiscal Parra afirmó ante el juez Urrutia que la libertad de Lavín León y Domínguez, constituye un peligro para la sociedad, así como también para el éxito en las diligencias pendientes en la investigación. Además de eso, este martes se decretó el arresto domiciliario nocturno del empresario Juan Silva, dueño de la Imprenta MMG, quien habría emitido facturas ideológicamente falsas que posteriormente eran rendidas por Lavín ante el Congreso como gastos.

    Un primer rechazo para Lavín

    Durante la primera parte de la segunda jornada de formalización, el tribunal resolvió un requerimiento de la defensa del exdiputado Lavín León, encabezada por el abogado Cristóbal Bonacic, quien pidió excluir de la causa a la Municipalidad de Maipú como querellante, la cual es representada por BACS Abogados.

    El argumento de la defensa del exdiputado era que al ser querellante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), se superponía a la postura de Maipú, la que estaba representada en la audiencia por el abogado José Pedro Silva. Sin embargo, el magistrado resolvió que ambas instituciones públicas no se superponen como querellantes, asestando la primera derrota para Lavín León durante la formalización.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Por lo mismo, este miércoles será el turno de los querellantes, el CDE y Maipú, para exponer en la audiencia. Posterior a aquello, la defensa del exdiputado y su exasesor tendrá el tiempo para rebatir los antecedentes que expuso la Fiscalía durante las dos primeras jornadas.

    Pruebas detalladas

    La segunda jornada por parte de la Fiscalía, incluyó la exposición detallada de los antecedentes. Encina relató cómo Lavín León y el resto de los imputados modificaron las facturas por supuestos servicios de las imprentas para rendirlas fraudulentamente al Congreso.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    También detalló el financiamiento que recibió por parte de la Cámara de Diputados la empresa Modo74 para desarrollar la plataforma SocialTazk, la cual tendría fines electorales. Junto con eso, también se especificó cómo el exdiputado tuvo especial injerencia y vinculación con la empresa, pese a que en aquel entonces era parlamentario.

    A la fecha va un perjuicio cercano a los $ 200 millones, aproximadamente, en relación a esta aplicación, del erario fiscal que se ha invertido en este emprendimiento electoral del diputado Lavín”, afirmó la fiscal Encina.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Para demostrarlo, la persecutora expuso una serie de declaraciones que fueron confirmando cada uno de los puntos, además de presentar audios y chats que demostrarían los ilícitos de los que es acusado Lavín León. De hecho, expuso los antecedentes para demostrar otro mecanismo que tenía el exdiputado para defraudar al Fisco, contratando a funcionarios “fantasmas”. Para esto, Encina citó conversaciones de esas personas, los que daban cuenta que nunca trabajaron, pese a estar remunerados por el Congreso.

    Su rol en Maipú

    Por último, la Fiscalía también expuso los antecedentes para formalizar a Lavín León por el delito de tráfico de influencias. Encina aseguró que el exdiputado, a través de Domínguez, “realizó influencias indebidas para incidir directamente en decisiones administrativas de la Municipalidad de Maipú”.

    La Fiscalía afirmó que Lavín León influyó “con desvinculaciones masivas, con enroques, con la obtención de contratación de nuevas personas y con la reincorporación”. Para demostrar este punto, entre otros antecedentes, la fiscal Encina leyó un correo enviado por el entonces diputado, en el cual afirmaba: “Carlos, estos funcionarios tienen la misión de hacer fracasar la gestión de la nueva administración. Deben ser desvinculados. Hoy siguen operando para Vittori”.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Pero no fue lo único, porque, según detalló la persecutora, “Lavín León era un honorable diputado de la República, y lo que él hace es emprender, generar una especie de pyme y esto se traduce en que ejerce diversas influencias en distintos funcionarios de la Municipalidad de Maipú para obtener bases de datos con información sensible, con electores de la zona, que le iban a servir para alimentar su aplicación SocialTazk”.

    Para lograrlo, dijo el Ministerio Público, “desde el inicio de la administración de su señora, Cathy Barriga, él intentó obtener irregularmente miles de bases de los electores de la zona, de Maipú y también de otras comunas, y para ello el imputado Lavín y Domínguez tomaron contacto con personas clave al interior de la municipalidad, ejercieron influencias indebidas y gestionaron la obtención de estos datos”.

    Más sobre:FiscalíaMinisterio PúblicoJoaquín LavínCongresoExdiputadoExdiputado Joaquín Lavín

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