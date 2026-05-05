En vivo: Barcelona de Ecuador recibe a Boca Juniors por la Copa Libertadores en el grupo de la UC
Ecuatorianos y argentinos se ven las caras en Guayaquil por la cuarta fecha del Grupo D del torneo.
Minuto a minuto
Barcelona 0-0 Boca Juniors
Así fue la expulsión de Ascacibar
37′ Amarilla en Barcelona
Amonestado Byron Castillo por empujar a un rival.
34′ Roja en Boca
Ascacibar es expulsado por una patada en la cabeza a un rival.
33′ Se revisa en el VAR una roja para Boca Juniors por una patada en la cabeza
30′ Dejó de llover en Guayaquil
24′ Cambio en Boca
Sale el portero Leandro Brey, por lesión, e ingresa Javier García.
20′ Perdona Barcelona
Entre Benedetto y Byron Castillo desperdiciaron la apertura de la cuenta ante Boca.
Así llegaron a este partido en el Grupo D
- U. Católica / 6 puntos
- Boca Juniors / 6
- Cruzeiro / 6
- Barcelona / 0
6′ ¡Lo que se perdió Boca!
Entre Ascacibar y Costa no pudieron definir abajo del arco después de un tiro de esquina. El portero Contreras alcanzó a atajar.
Así está jugando Boca
Así forma Barcelona
La lluvia es un tema
A esta hora llueve intensamente en Guayaquil, por lo que la cancha no está en la mejor condición.
¡Arranca el partido!
Barcelona recibe a Boca Juniors en Guayaquil, por el Grupo D de la Copa Libertadores, en el que también está Universidad Católica.
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