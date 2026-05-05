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    EN VIVO

    En vivo: Barcelona de Ecuador recibe a Boca Juniors por la Copa Libertadores en el grupo de la UC

    Ecuatorianos y argentinos se ven las caras en Guayaquil por la cuarta fecha del Grupo D del torneo.

    Foto: Barcelona en X.

    Minuto a minuto

    Barcelona 0-0 Boca Juniors

    Así fue la expulsión de Ascacibar

    37′ Amarilla en Barcelona

    Amonestado Byron Castillo por empujar a un rival.

    34′ Roja en Boca

    Ascacibar es expulsado por una patada en la cabeza a un rival.

    33′ Se revisa en el VAR una roja para Boca Juniors por una patada en la cabeza

    30′ Dejó de llover en Guayaquil

    24′ Cambio en Boca

    Sale el portero Leandro Brey, por lesión, e ingresa Javier García.

    20′ Perdona Barcelona

    Entre Benedetto y Byron Castillo desperdiciaron la apertura de la cuenta ante Boca.

    Así llegaron a este partido en el Grupo D

    1. U. Católica / 6 puntos
    2. Boca Juniors / 6
    3. Cruzeiro / 6
    4. Barcelona / 0

    6′ ¡Lo que se perdió Boca!

    Entre Ascacibar y Costa no pudieron definir abajo del arco después de un tiro de esquina. El portero Contreras alcanzó a atajar.

    Así está jugando Boca

    Así forma Barcelona

    La lluvia es un tema

    A esta hora llueve intensamente en Guayaquil, por lo que la cancha no está en la mejor condición.

    ¡Arranca el partido!

    Barcelona recibe a Boca Juniors en Guayaquil, por el Grupo D de la Copa Libertadores, en el que también está Universidad Católica.

    Más sobre:FútbolMinuto a minutoBoca JuniorsBarcelonaLa UCCopa Libertadores

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