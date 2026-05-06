SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Investigación mapea los daños a las bases militares de EE.UU. en Medio Oriente de cara a eventual nueva ofensiva por Ormuz

    Según CNN, Irán y sus aliados atacaron no menos de 16 emplazamientos militares estadounidenses en ocho países de Medio Oriente en el último conflicto. Este martes, el presidente Donald Trump no descartó reanudar una campaña de bombardeos si fuera necesario. De hecho, afirmó que la guerra podría prolongarse dos semanas, o "quizás tres".

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM CENTCOM

    Las versiones desde Estados Unidos sobre el curso de la guerra contra Irán fueron especialmente abundantes este martes. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la Operación Furia Épica -iniciada en febrero contra la República Islámica- ha concluido, y que Washington se centra ahora en una nueva operación para guiar a los buques a través del estrecho de Ormuz.

    Más temprano, Pete Hegseth, secretario de Defensa, aseguró que “el alto el fuego no ha terminado” pese a los recientes enfrentamientos. El funcionario detalló que la presencia militar estadounidense busca proteger la navegación internacional de manera temporal.

    El presidente Donald Trump, por su parte, no descartó reanudar una campaña de bombardeos si fuera necesario. De hecho, afirmó que la guerra con Irán podría prolongarse dos semanas, o “quizás tres”, y descartó que el tiempo sea un “factor crucial” para los intereses de Washington. “De una forma u otra, ganamos”, aseguró.

    Donald Trump y Marco Rubio monitorean el ataque a Irán.

    “O cerramos el trato correcto o ganamos con mucha facilidad. Desde el punto de vista militar, ya hemos ganado”, reiteró el presidente de Estados Unidos en una entrevista para a ABC News, publicada este martes, tal y como él mismo ha apuntado. “Ya me han oído decirlo un millón de veces”, reconoció.

    Trump evitó, no obstante, pronunciarse acerca de si los ataques de Irán sobre Emiratos Árabes Unidos supusieron una violación de la tregua. “Ya veremos qué pasa”, dijo. En un acto en la Casa Blanca el lunes minimizó el alcance de estas operaciones afirmando que “no hubo daños importantes”.

    “Saben lo que tienen que hacer y, lo que es más importante, saben lo que no deben hacer”, reiteró Trump este martes sobre el proceder de las autoridades de Irán para evitar una violación del alto el fuego.

    Posteriormente, Marco Rubio emplazó a las autoridades de Irán a “aceptar la realidad”, “tomar una decisión sensata” y retomar el diálogo, sentándose a la mesa de negociaciones, alegando que ello podría conducir a la “reconstrucción, la prosperidad y la estabilidad” mientras que lo contrario al “aislamiento, colapso económico y una derrota total”.

    Desde Irán, en tanto, un portavoz de Cuartel General Central de Jatam al Anbiya (KCHG) negó este martes estar detrás de los ataques denunciados en los últimos días por Emiratos Árabes Unidos y advirtió que responderá de manera “contundente” ante cualquier acción contra la República Islámica lanzada desde ese país.

    Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó este martes que sus defensas antiaéreas interceptaron misiles y drones procedentes de Irán pese al alto el fuego en vigor y después de que Abu Dhabi denunciara el lunes un ataque contra una instalación petrolera y un buque que transitaba por el estrecho de Ormuz. En paralelo, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) anunció durante la jornada que un buque mercante fue alcanzado por un proyectil de procedencia aún desconocida en el estrecho de Ormuz.

    Según CNN, Irán puso en marcha un nuevo sistema para regular el tráfico marítimo a través de esta vía estratégica, citando a medios estatales iraníes. Con el nuevo mecanismo, todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz recibirán un correo electrónico de una dirección vinculada a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) informándoles de las nuevas normas y reglamentos de paso. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán también emitió una nueva advertencia a los buques que pretendan transitar por el estrecho.

    Bases “prácticamente inutilizables”

    Trump creó confusión el viernes pasado al declarar, por una parte, que no está “satisfecho” con la nueva propuesta iraní en el marco de las negociaciones, mientras por otro lado aseguró que las “hostilidades” con Irán “han terminado”.

    El mandatario republicano hizo tal aseveración en una carta dirigida al Congreso en el límite del vencimiento de los 60 días estipulados en la ley para que un conflicto bélico pueda ser sostenido sin autorización de los parlamentarios y un día después de que el líder supremo iraní, el ayatola Mojtaba Jamenei, afirmara que Estados Unidos sufrió una “vergonzosa derrota”, así como que el único lugar al que pertenecen los estadunidenses en el golfo Pérsico es “el fondo de sus aguas”.

    En la misma misiva enviada por Trump, explicó que “no ha existido intercambio de fuego entre Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026”, lo que se condice con su anuncio del “fin de las hostilidades”. De acuerdo a la legislación actual, la continuación de cualquier conflicto armado que dure más de 60 días, debe contar con la aprobación del Congreso, situación que Trump declaró considerar “inconstitucional”. Por esta razón, es que al cumplirse el plazo establecido, el presidente estadounidense envió una carta confirmando el fin de las hostilidades, lo que daría pie a que pueda iniciar otro nuevamente desde cero, sin una aprobación previa.

    Ante la posibilidad del reinicio de las hostilidades, una investigación de CNN difundida el viernes reveló que Irán y sus aliados atacaron no menos de 16 emplazamientos militares estadounidenses en ocho países de Medio Oriente en el último conflicto, dejando algunos de ellos “prácticamente inutilizables”.

    El informe se basó en decenas de imágenes satelitales y entrevistas con fuentes de Estados Unidos y los países árabes del Golfo Pérsico, y las instalaciones afectadas constituyen la mayoría de las posiciones militares estadounidenses en la región.

    “Ha habido diversas evaluaciones”, dijo una fuente. “Desde la visión más dramática, que considera que toda la instalación está destruida y debe cerrarse, hasta la de líderes que afirman que vale la pena repararlas debido al beneficio estratégico que aportan a Estados Unidos”.

    Las imágenes satelitales mostraron que los principales objetivos de Teherán incluían sistemas de radar avanzados, sistemas de comunicaciones y aeronaves. Muchos de estos activos son costosos y difíciles de reemplazar.

    “Es notable que hayan identificado esas instalaciones como los objetivos más rentables para atacar”, indicó la fuente. “Nuestros sistemas de radar son nuestros recursos más caros y limitados en la región”.

    Los principales objetivos parecían ser aeronaves multimillonarias. En la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, fue destruido un avión Boeing E-3 Sentry, que proporciona vigilancia, mando, control y comunicaciones al Ejército estadounidense. Este avión tiene un valor de casi 500 millones de dólares y actualmente está fuera de producción.

    Otros objetivos de los ataques iraníes incluyen sistemas de comunicaciones críticos. En Camp Arifjan, Kuwait, fotografías satelitales mostraron que Irán había destruido todas las antenas parabólicas, excepto una.

    Anteriormente se informó que 13 bases estadounidenses en Medio Oriente habían quedado prácticamente inhabitables, lo que obligó a los militares estadounidenses a trabajar a distancia desde hoteles y oficinas. Según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y un análisis de la BBC, durante las dos primeras semanas de la guerra, los ataques de Irán contra bases militares estadounidenses causaron daños estimados en 800 millones de dólares.

    Durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes el miércoles pasado, el subsecretario de Defensa, Jules Hurst, finalmente reveló el costo de la campaña militar de Donald Trump: 25 mil millones de dólares. Sin embargo, esa cifra no incluye el costo de reparar los daños a las bases, según informó CNN el jueves. Una fuente declaró posteriormente a la cadena de televisión que la cifra real probablemente se acerque más a los 40.000 o 50.000 millones de dólares.

    Al mismo tiempo, Trump ha seguido afirmando que Estados Unidos ha aniquilado casi por completo los activos militares de Irán, aunque los informes indican que eso simplemente no es cierto, indicó el medio norteamericano The New Republic.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.TrumpHegsethMarco Rubioalto el fuegoCNNbases militaresOrmuzEmiratos Árabes UnidosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pensiones: Marshall responde críticas de las AFP y pide a senadores aprobar pronto traspaso del SIS al Fondo Autónomo

    Republicanos recopilan antecedentes para zanjar si presentarán AC contra Carlos Montes pese a su defensa en el Congreso

    Nicolás Grau reaparece en seminario en Inglaterra junto a Mariana Mazzucato para hablar de política industrial

    Mejorar registros y fortalecer oferta: Colmed Santiago, Cecan e Incáncer entregan propuestas al Minsal por alerta oncológica

    Fiscalía pide prisión preventiva para el exdiputado Lavín durante el segundo día de formalización

    Poduje realiza autocrítica tras cita con Kast en medio de cuestionamientos a su estilo confrontacional

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Servicios

    Los dígitos que no pueden circular los miércoles en la RM por la restricción vehicular 2026

    Los dígitos que no pueden circular los miércoles en la RM por la restricción vehicular 2026

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estos son los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes en mayo

    Estos son los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes en mayo

    Republicanos recopilan antecedentes para zanjar si presentarán AC contra Carlos Montes pese a su defensa en el Congreso
    Chile

    Republicanos recopilan antecedentes para zanjar si presentarán AC contra Carlos Montes pese a su defensa en el Congreso

    Mejorar registros y fortalecer oferta: Colmed Santiago, Cecan e Incáncer entregan propuestas al Minsal por alerta oncológica

    Fiscalía pide prisión preventiva para el exdiputado Lavín durante el segundo día de formalización

    Nicolás Grau reaparece en seminario en Inglaterra junto a Mariana Mazzucato para hablar de política industrial
    Negocios

    Nicolás Grau reaparece en seminario en Inglaterra junto a Mariana Mazzucato para hablar de política industrial

    Concha y Toro baja sus ganancias, pero prevé un mejor escenario para el segundo trimestre

    Ganancias de Falabella suben más de 20% a marzo y se declaran preparados para enfrentar el entorno geopolítico

    Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal
    Tendencias

    Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    En vivo: Barcelona de Ecuador recibe a Boca Juniors por la Copa Libertadores en el grupo de la UC
    El Deportivo

    En vivo: Barcelona de Ecuador recibe a Boca Juniors por la Copa Libertadores en el grupo de la UC

    Diego Simeone deja en suspenso su continuidad en Atlético de Madrid tras la eliminación de la Champions League

    Mikel Arteta se emociona y recuerda su llegada al Arsenal tras alcanzar la final de la Champions: “No competíamos en Europa”

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA
    Tecnología

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour
    Cultura y entretención

    El mejor disco de Pink Floyd según David Gilmour

    Cine, memoria y compromiso: FEMCINE 16 dedica un foco a la aclamada cineasta española Icíar Bollaín

    We Are The Grand lanza su colaboración junto a Delfina Campos

    Investigación mapea los daños a las bases militares de EE.UU. en Medio Oriente de cara a eventual nueva ofensiva por Ormuz
    Mundo

    Investigación mapea los daños a las bases militares de EE.UU. en Medio Oriente de cara a eventual nueva ofensiva por Ormuz

    Denuncian que Narges Mohammadi, ganadora iraní del Nobel de Paz, está “entre la vida y la muerte”

    Los drones de fibra óptica de Hezbolá: el arma de la milicia libanesa para evadir la detección israelí

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera
    Paula

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas

    Sobre cómo terminé en una fiesta con Paris Hilton