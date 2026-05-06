Investigación mapea los daños a las bases militares de EE.UU. en Medio Oriente de cara a eventual nueva ofensiva por Ormuz

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM

Las versiones desde Estados Unidos sobre el curso de la guerra contra Irán fueron especialmente abundantes este martes. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la Operación Furia Épica -iniciada en febrero contra la República Islámica- ha concluido, y que Washington se centra ahora en una nueva operación para guiar a los buques a través del estrecho de Ormuz.

Más temprano, Pete Hegseth, secretario de Defensa, aseguró que “el alto el fuego no ha terminado” pese a los recientes enfrentamientos. El funcionario detalló que la presencia militar estadounidense busca proteger la navegación internacional de manera temporal.

El presidente Donald Trump, por su parte, no descartó reanudar una campaña de bombardeos si fuera necesario. De hecho, afirmó que la guerra con Irán podría prolongarse dos semanas, o “quizás tres”, y descartó que el tiempo sea un “factor crucial” para los intereses de Washington. “De una forma u otra, ganamos”, aseguró.

Donald Trump y Marco Rubio monitorean el ataque a Irán.

“O cerramos el trato correcto o ganamos con mucha facilidad. Desde el punto de vista militar, ya hemos ganado”, reiteró el presidente de Estados Unidos en una entrevista para a ABC News, publicada este martes, tal y como él mismo ha apuntado. “Ya me han oído decirlo un millón de veces”, reconoció.

Trump evitó, no obstante, pronunciarse acerca de si los ataques de Irán sobre Emiratos Árabes Unidos supusieron una violación de la tregua. “Ya veremos qué pasa”, dijo. En un acto en la Casa Blanca el lunes minimizó el alcance de estas operaciones afirmando que “no hubo daños importantes”.

“Saben lo que tienen que hacer y, lo que es más importante, saben lo que no deben hacer”, reiteró Trump este martes sobre el proceder de las autoridades de Irán para evitar una violación del alto el fuego.

Posteriormente, Marco Rubio emplazó a las autoridades de Irán a “aceptar la realidad”, “tomar una decisión sensata” y retomar el diálogo, sentándose a la mesa de negociaciones, alegando que ello podría conducir a la “reconstrucción, la prosperidad y la estabilidad” mientras que lo contrario al “aislamiento, colapso económico y una derrota total”.

🔴 Iran’s foreign ministry spokesperson has rejected accusations from the UAE that Tehran launched missile and drone attacks against it, saying the claims are unfounded.



Live updates ⤵️https://t.co/3dXRz1RYhT — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 5, 2026

Desde Irán, en tanto, un portavoz de Cuartel General Central de Jatam al Anbiya (KCHG) negó este martes estar detrás de los ataques denunciados en los últimos días por Emiratos Árabes Unidos y advirtió que responderá de manera “contundente” ante cualquier acción contra la República Islámica lanzada desde ese país.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó este martes que sus defensas antiaéreas interceptaron misiles y drones procedentes de Irán pese al alto el fuego en vigor y después de que Abu Dhabi denunciara el lunes un ataque contra una instalación petrolera y un buque que transitaba por el estrecho de Ormuz. En paralelo, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) anunció durante la jornada que un buque mercante fue alcanzado por un proyectil de procedencia aún desconocida en el estrecho de Ormuz.

Según CNN, Irán puso en marcha un nuevo sistema para regular el tráfico marítimo a través de esta vía estratégica, citando a medios estatales iraníes. Con el nuevo mecanismo, todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz recibirán un correo electrónico de una dirección vinculada a la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) informándoles de las nuevas normas y reglamentos de paso. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán también emitió una nueva advertencia a los buques que pretendan transitar por el estrecho.

Bases “prácticamente inutilizables”

Trump creó confusión el viernes pasado al declarar, por una parte, que no está “satisfecho” con la nueva propuesta iraní en el marco de las negociaciones, mientras por otro lado aseguró que las “hostilidades” con Irán “han terminado”.

El mandatario republicano hizo tal aseveración en una carta dirigida al Congreso en el límite del vencimiento de los 60 días estipulados en la ley para que un conflicto bélico pueda ser sostenido sin autorización de los parlamentarios y un día después de que el líder supremo iraní, el ayatola Mojtaba Jamenei, afirmara que Estados Unidos sufrió una “vergonzosa derrota”, así como que el único lugar al que pertenecen los estadunidenses en el golfo Pérsico es “el fondo de sus aguas”.

🚨 Iranian strikes have put at least 16 US bases in the Middle East out of operation — CNN.



This reportedly affects a significant portion of American infrastructure in the region.



According to the outlet, the air operations center at Al Udeid Air Base, which controls airspace… pic.twitter.com/aZnrHe29tD — NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2026

En la misma misiva enviada por Trump, explicó que “no ha existido intercambio de fuego entre Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026”, lo que se condice con su anuncio del “fin de las hostilidades”. De acuerdo a la legislación actual, la continuación de cualquier conflicto armado que dure más de 60 días, debe contar con la aprobación del Congreso, situación que Trump declaró considerar “inconstitucional”. Por esta razón, es que al cumplirse el plazo establecido, el presidente estadounidense envió una carta confirmando el fin de las hostilidades, lo que daría pie a que pueda iniciar otro nuevamente desde cero, sin una aprobación previa.

Ante la posibilidad del reinicio de las hostilidades, una investigación de CNN difundida el viernes reveló que Irán y sus aliados atacaron no menos de 16 emplazamientos militares estadounidenses en ocho países de Medio Oriente en el último conflicto, dejando algunos de ellos “prácticamente inutilizables”.

El informe se basó en decenas de imágenes satelitales y entrevistas con fuentes de Estados Unidos y los países árabes del Golfo Pérsico, y las instalaciones afectadas constituyen la mayoría de las posiciones militares estadounidenses en la región.

“Ha habido diversas evaluaciones”, dijo una fuente. “Desde la visión más dramática, que considera que toda la instalación está destruida y debe cerrarse, hasta la de líderes que afirman que vale la pena repararlas debido al beneficio estratégico que aportan a Estados Unidos”.

MUST WATCH: Majority of US military sites in Middle East damaged by Iran, CNN investigation reveals. Many of them are "virtually unusuable."



Day by day, we will find out more and more about what actually happened in this war...https://t.co/BdCLtuzgAZ — Trita Parsi (@tparsi) May 1, 2026

Las imágenes satelitales mostraron que los principales objetivos de Teherán incluían sistemas de radar avanzados, sistemas de comunicaciones y aeronaves. Muchos de estos activos son costosos y difíciles de reemplazar.

“Es notable que hayan identificado esas instalaciones como los objetivos más rentables para atacar”, indicó la fuente. “Nuestros sistemas de radar son nuestros recursos más caros y limitados en la región”.

Los principales objetivos parecían ser aeronaves multimillonarias. En la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, fue destruido un avión Boeing E-3 Sentry, que proporciona vigilancia, mando, control y comunicaciones al Ejército estadounidense. Este avión tiene un valor de casi 500 millones de dólares y actualmente está fuera de producción.

Otros objetivos de los ataques iraníes incluyen sistemas de comunicaciones críticos. En Camp Arifjan, Kuwait, fotografías satelitales mostraron que Irán había destruido todas las antenas parabólicas, excepto una.

The cost of the conflict in Iran is about $25 billion at this point, according to an estimate from the acting comptroller Jules Hurst, who revealed the number in testimony before the House Armed Services Committee Wednesday.



https://t.co/uIY5XJdqyd — CBS News (@CBSNews) April 29, 2026

Anteriormente se informó que 13 bases estadounidenses en Medio Oriente habían quedado prácticamente inhabitables, lo que obligó a los militares estadounidenses a trabajar a distancia desde hoteles y oficinas. Según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y un análisis de la BBC, durante las dos primeras semanas de la guerra, los ataques de Irán contra bases militares estadounidenses causaron daños estimados en 800 millones de dólares.

Iran Has Destroyed Mindblowing Number of U.S. Military Bases https://t.co/jqU9qufTnl — The New Republic (@newrepublic) May 1, 2026

Durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes el miércoles pasado, el subsecretario de Defensa, Jules Hurst, finalmente reveló el costo de la campaña militar de Donald Trump: 25 mil millones de dólares. Sin embargo, esa cifra no incluye el costo de reparar los daños a las bases, según informó CNN el jueves. Una fuente declaró posteriormente a la cadena de televisión que la cifra real probablemente se acerque más a los 40.000 o 50.000 millones de dólares.

Al mismo tiempo, Trump ha seguido afirmando que Estados Unidos ha aniquilado casi por completo los activos militares de Irán, aunque los informes indican que eso simplemente no es cierto, indicó el medio norteamericano The New Republic.