Republicanos recopilan antecedentes para zanjar si presentarán AC contra Carlos Montes pese a su defensa en el Congreso

Cada movimiento de Carlos Montes es observado con atención por el Partido Republicano. Durante la última semana distrital, la bancada ha recopilado antecedentes y ha estudiado en profundidad la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra del exministro de Vivienda de Gabriel Boric y militante Partido Socialista.

En la colectividad de gobierno, en base a un informe emitido por la Contraloría, apuntan al exsenador de haber realizado compras de terrenos con sobreprecio para damnificados del megaincendio de Valparaíso.

La idea de los republicanos es esperar hasta la exposición de la Contraloría en la Cámara, programada para la próxima semana, para decidir si impulsarán la acusación. Sin embargo, de acuerdo a quienes han participado del estudio del mérito de la acusación, en la bancada ya existe bastante convencimiento sobre que es necesario que el libelo vea la luz.

Ante el anuncio de los republicanos de estudiar una posible acusación, algunos parlamentarios de Chile Vamos también se han mostrado disponibles para respaldar.

La defensa de Montes

La ofensiva de los republicanos en el Congreso se da pese a que el exministro de Boric se defendió este martes en la Comisión de Vivienda del Senado.

A la instancia, con mayoría opositora, el exsecretario de Estado llegó flanqueado por la senadora y presidenta del Partido Socialista -donde milita Montes-, Paulina Vodanovic. Allí, en Valparaíso, el exsenador expuso ante una mayoría opositora (Fidel Espinoza, Alejandra Sepúlveda y Loreto Carvajal) y recibió comentarios favorables por parte de uno de los dos parlamentarios oficialistas, el senador Miguel Ángel Becker (RN).

Gustavo Sanhueza (UDI), el otro parlamentario integrante del espacio, fue más crítico con Montes y protagonizó un duro encuentro con Fidel Espinoza al inicio de la sesión. “No seas mala clase. Eso es lo que eres”, le llegó a cuestionar el senador socialista a su par gremialista.

Montes preparó su defensa en la Comisión de Vivienda del Senado junto a uno de sus excolaboradores en el ministerio que abandonó el pasado 11 de marzo, Vicente Burgos. Él fue, en particular, su jefe de la División de Desarrollo Urbano y lo acompañó en la sesión de este martes. También marcaron presencia otros dos exasesores de Montes: Emilio Espinoza y Evelyn Pino.

“No hay hallazgo en el informe ni hay ninguna afirmación en el informe en esa dirección (compra de terrenos con sobreprecio). Mi objetivo fundamental hoy día es aprovechar esta oportunidad de explicar este informe”, detalló el exministro para fundamentar, con cinco puntos, su defensa ante el oficialismo.

Luego, agregó que “la Contraloría no calificó los hechos como constitutivos de ilícito, ni estimó procedente ni encontró hallazgos que estimaran procedente remitir antecedentes al Ministerio Público, al Consejo General del Estado”.

Previamente Montes recibió el respaldo de varios de sus excompañeros de gabinete, quienes, en su mayoría, se han mantenido en contacto y en coordinación para hacer frente al gobierno de José Antonio Kast, como publicó este medio a inicios de abril. El más reconocible es el también socialista y otrora titular del Interior, Álvaro Elizalde.

El exsecretario de Estado también visitó al expresidente Boric hace unos días, en su oficina en Bellavista. Si bien no fue el tema principal, conocedores del intercambio aseguran que sí se abordó brevemente la posibilidad de que la derecha acuse constitucionalmente al exministro.

Tras su exposición en el Senado, Montes fue invitado a almorzar por los senadores PS, pero no pudo acudir por compromisos asumidos previamente. Este miércoles, sin embargo, volverá a Valparaíso, pues también fue citado por la Comisión de Vivienda de la Cámara para exponer por la misma polémica.

Allí se vislumbra un paso más tenso, pues es reconocido en la oposición que el oficialismo es mucho más duro en la Cámara que en el Senado.