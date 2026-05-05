Diputados de oposición ingresan solicitud para desarrollar Comisión Investigadora por recortes anunciados desde Hacienda

La mañana de este martes, un grupo de parlamentarios de la oposición ingresó una solicitud para impulsar la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) en el Congreso para recibir los antecedentes vinculados a los recortes impulsados por el Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz.

Según el detalle de la solicitud presentada por los legisladores, la iniciativa buscará reunir antecedentes sobre las determinaciones por parte de Hacienda y la Dirección de Presupuestos en el período entre el 11 de marzo y el 5 de mayo de 2026.

“ El gobierno del Presidente Kast está aplicando una política de choque , un plan de ajuste fiscal que se ha expresado en un recorte que se está concretando hoy día en materias tan sensibles como la salud, la educación, incluso el plan de reconstrucción de Viña del Mar y además está proyectando suprimir programas sociales que afectan a niños, a personas mayores, que afectan a los chilenos”, detalló sobre la iniciativa el principal impulsor de la CEI, el diputado Luis Cuello (PC).

Según detalló el diputado Juan Santana (PS), buscarán consultar al ministro de Hacienda “cuáles han sido los criterios que se han utilizado a la hora de poner en tela de juicio la continuidad de programas que van en beneficio de la población más vulnerable del país y de los segmentos medios, como por ejemplo el de alimentación escolar”.

Para el diputado Carlos Bianchi (Ind. PPD) resulta “absolutamente necesario que Chile conozca, por parte de este Congreso, las propuestas de eliminación de los recortes en materia social que el Ministro ha llevado a cabo”.

“ Durante todo este tiempo nosotros hemos oficiado los distintos parlamentarios al Ministerio de Hacienda para que conteste y transparente cuáles van a ser los recortes que se van a realizar , pero nos hemos enterado por la prensa de la realización de algunos de ellos, por ejemplo, el recorte del Fondo de Emergencia para la Reconstrucción en Valparaíso”, agregó al respecto Gael Yeomans (FA).

Todo esto se da luego que durante las últimas semanas se conocieran una serie de informes y decretos que detallan el plan de Hacienda para el Presupuesto de 2027, con una serie de propuestas de descontinuación de programas en diversas carteras.

Además, también se han ido concretando recortes los ministerios en sus presupuestos de este año, con los casos más icónicos siendo Desarrollo Social y Salud.