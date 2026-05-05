Diputado Álvaro Carter (REP.): “A la ministra Steinert se le está acabando el tiempo, y eso es real”

“La ciudadanía está acercándose a la línea roja”. Así, el diputado republicano Álvaro Carter alerta respecto de cómo se encuentra el país en materia de Seguridad.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el parlamentario aseguró que a la titular de la cartera, Trinidad Steinert - a pesar de que en engtrevista con este medio señaló: “Déjennos trabajar, los resultados no pueden ser inmediatos”-, se le están acabando los plazos para entregar un plan sobre la materia.

“Es cierto, nosotros en dos meses no podemos hacer un cambio completo y total de todo, pero sí armar un plan. A la ministra se le está acabando el tiempo, y eso es real. Los chilenos están pidiendo de que luego se presente un proyecto de seguridad”, sostuvo el parlamentario.

En esa dirección el parlamentario recalcó: “ Y la ciudadanía está cruzando la línea, está acercándose a la línea roja ”, dijo, añadiendo que se pregunta: “¿Cuándo? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega la solución? ¿Cuándo hay un plan? Esa es la línea importante que tiene que ver la ministra y que ella tendrá que presentar el plan antes que yo".

Si bien dijo que no tiene la arrogancia de atribuirse el pensamiento de toda la ciudadanía sí sostuvo que “lo que siento es que la gente está expectante de saber qué es lo que va a hacer este gobierno, en mi gobierno, en el de José Antonio Kast, respecto a lo que se dijo en campaña: inmigrantes, crímenes organizados, la droga”.

Según el diputado el que su hermano, el senador Rodolfo Carter, haya exigido también un “golpe de timón” a Steinert no representa una presión sino que “de verdad, es un compromiso de campaña”.

“Patético, ridículo y payasesco”

En tanto, el también presidente de la comisión de Defensa de la Cámara Baja, se refirió a los polémicos dichos del político peruano Antauro Humala sobre “recuperar” Tarapacá y Arica.

“Lo encuentro realmente patético, ridículo, payasesco”, sostuvo Carter, quien atribuyo las declaraciones de Humala a un fin electoral.

No obstante, el tema dio pie para que el diputado repúblicano profundizara en la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas de Chile.

“ Hoy día cuando el mundo está avanzando en una línea de volverse a armar ,de invertir más en Fuerzas Armadas, Perú lo está haciendo, Argentina lo está haciendo, Bolivia lo está haciendo. ¿Qué es lo que pasa con Chile? Chile se retrajo",s sotuvo.

En esa línea, apuntó a que “hoy día lo que se le ha pedido al gobierno, al presidente José Antonio, es que no tan solo no haya esta rebaja del 3% que ha pedido el ministro (Jorge) Quiroz, sino que también en el futuro, en el mediano plazo, se puedan ir reponiendo los fondos que por dos años no ingresó a las arcas el gobierno”.

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