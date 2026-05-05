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    “Pasó Milton Friedman y les dijo ultrones”: Antonia Orellana acusa un enfoque ideológico de la megarreforma

    La exministra de la Mujer aludió al economista estadounidense defensor del libre mercado, e incluso utilizó otras referencias para describir el escenario e torno al megaproyecto. "Yo invito a que se saquen el jockey de Chicago Boys segunda generación, para dialogar con el resto de la sociedad", lanzó.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    PEDRO RODRIGUEZ

    En entrevista con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuestionó el manejo del gobierno de José Antonio Kast en varias materias, incluyendo la megarreforma en materia de reactivación económica y reconstrucción presentada por el Mandatario que actualmente es tramitada en el Congreso.

    La exministra fue consultada respecto a si considerada que este proyecto es ideológico, a lo que contestó: “O sea, pasó Milton Friedman y les dijo ultrones”, aludiendo al economista estadounidense defensor del libre mercado.

    “Lo digo en positivo: es el proyecto más ideológico que se ha visto desde los dos proyectos constitucionales y El Ladrillo (documento considerado como la base teórica de la política económica de la dictadura) de la dictadura”, sostuvo.

    Respecto a la postura que debería tomar la oposición, Orellana dijo ser partidaria “de abrir la discusión por fuera de las paredes del Congreso, reconociendo que la legitimidad que este tiene es bastante baja”.

    En ese sentido, lanzó: “Yo invito a que también se saquen un poquito el jockey de Chicago Boys segunda generación, podría decirse, para también dialogar con el resto de la sociedad”.

    Con ello, la exministra aseguró que en la oposición “hay líneas bastante comunes. Creo que hay un trabajo bastante serio que se está haciendo a partir de los centros de estudios que están trabajando, incluso hasta la Democracia Cristiana”.

    “Por lo tanto, creo que eso se tiene que traducir en una estrategia común, no solamente dentro del Congreso, sino también fuera del Congreso”, indicó.

    Sobre las propuestas de la oposición, la ministra planteó que “ha habido planteamientos respecto a, por ejemplo, dividir el proyecto para no afectar el proceso de reconstrucción. Yo creo que eso es una discusión que es interesante que viabilizaría por ejemplo, el que se pueda discutir", indicó.

    “La receta de la oposición yo creo que va por varios lados, hay posibilidad de llegar a acuerdos respecto a la regulación ambiental siempre que eso no signifique retroceder en los estándares porque, perdóname pero hasta en la Biblia decía que solo el necio construye sobre la arena, lo que pasa es que en ese tiempo no se decía humedales”, señaló, aludiendo a la polémica de los humedales que involucró al ministro de Vivienda Iván Poduje.

    Más sobre:Antonia OrellanamegarreformaMilton Friedman

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