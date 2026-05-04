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    Cadem: aprobación de Kast cae a su nivel más bajo desde que asumió y 67% cree que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia

    El sondeo también consigna que un 85% de los consultados califica como mala o muy mala la situación del empleo en el país, el nivel más alto desde marzo de 2021.

    Por 
    Roberto Martínez

    La última encuesta Plaza Pública, realizada por Cadem, correspondiente a la última semana de abril, evidenció un deterioro en el respaldo al Presidente José Antonio Kast, cuya aprobación cayó a 39% (-1 punto), alcanzando su nivel más bajo desde que asumió el pasado 11 de marzo.

    En paralelo, su desaprobación se mantuvo en 57%, consolidando un escenario adverso para el gobierno en los primeros 50 días de gestión.

    El sondeo también muestra un retroceso generalizado en la evaluación de sus atributos personales y de liderazgo durante el último mes.

    Entre los aspectos mejor valorados siguen figurando que es “responsable” (47%, -4 puntos), “valiente” (46%, -6 puntos) y que posee “autoridad y liderazgo” (45%, -8 puntos). Sin embargo, caídas más pronunciadas se observan en dimensiones como carisma (36%, -7), cercanía (33%, -4) y empatía (32%).

    En cuanto a su desempeño en gestión, todos los indicadores registraron descensos respecto a abril.

    Aun así, las áreas mejor evaluadas siguen siendo su capacidad para hacer crecer la economía (53%, -6), gestionar relaciones internacionales (50%, -4) y enfrentar la inmigración (50%, -3).

    Cabe señalar que las mayores caídas se concentran en su capacidad para mantener ordenada a su coalición política y en la evaluación de su equipo de gobierno, ambas bajando de 39% a 31% (-8 puntos).

    Foto oficial del Presidente Kast junto al gabinete ministerial DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Delincuencia: principal preocupación ciudadana

    En materia de seguridad, la encuesta revela que un 67% de los encuestados considera que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia, frente a un 30% que cree que sí tiene capacidad para controlarla.

    Además, aumentó la percepción de responsabilidad del Ejecutivo, ya que un 54% (+2 puntos) estima que el principal responsable de enfrentar la delincuencia es el gobierno, mientras que un 30% apunta a tribunales y jueces, y un 9% a las policías, como Carabineros y la Policía de Investigaciones.

    El estudio también confirma que el crimen organizado domina las preocupaciones. Un 78% lo identifica como el principal problema en seguridad -incluyendo narcotráfico, sicariatos y secuestros-, muy por encima de la delincuencia común (20%).

    En esa línea, un 42% considera que combatir el narcotráfico y el crimen organizado debe ser la principal prioridad del gobierno, seguido de una reforma al sistema de justicia (33%) y mejoras en prevención en barrios y espacios públicos (25%).

    Percepción de delincuencia muestra cambios

    Pese a la alta preocupación, algunos indicadores muestran variaciones relevantes. La percepción de que la delincuencia ha aumentado en los últimos dos meses cayó a 47%, 25 puntos menos que en agosto de 2025, marcando la mayor baja desde 2014. En tanto, un 45% cree que se ha mantenido igual y un 6% que ha disminuido.

    PDI y Carabineros.

    Asimismo, la percepción de mayor violencia en los delitos descendió a 59% (-30 puntos en nueve meses), aunque el temor a ser víctima de un delito sigue siendo alto, alcanzando el 70%.

    Entre los delitos que generan mayor temor figuran el robo con violencia (36%), el robo en la vivienda (35%), las encerronas o portonazos (31%), los homicidios o sicariatos (25%) y la violencia en espacios públicos (24%).

    Respecto a las instituciones, la aprobación de la labor que está haciendo la PDI frente a la delincuencia cayó de 84% a 74% en comparación con enero de 2024, mientras que la de Carabineros descendió de 75% a 69%. En contraste, los alcaldes registraron una mejora en su evaluación, subiendo de 39% a 47%.

    Finalmente, el informe consigna que un 85% de los encuestados califica como mala o muy mala la situación del empleo en el país, el nivel más alto desde marzo de 2021.

    Más sobre:Presidente KastEncuesta CademAprobaciónDelincuenciaSeguridadCrimen organizadoCarabinerosPDIEmpleoNacional

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