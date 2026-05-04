Guardia Revolucionaria de Irán advierte que margen de maniobra de Trump se ha “reducido”

El 11 de marzo de 2026 se celebró en Teherán, Irán, el funeral de altos mandos militares iraníes fallecidos durante los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán. Foto: Xinhua

El brazo de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán declaró el domingo que el margen de maniobra de Estados Unidos para la toma de decisiones “se ha reducido”, citando una serie de cambios en el ámbito diplomático que, según Teherán, han acorralado a Washington.

Desde el plazo de un mes que Irán ha dado a Estados Unidos para que ponga fin a su bloqueo naval, hasta lo que la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que es un “cambio” en el tono de Rusia, China y los países europeos hacia Washington, la GRI ha declarado que “solo hay una manera” de interpretar estos acontecimientos.

“Solo hay una forma de interpretar esto: Trump debe elegir entre ‘una operación militar imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán’. El margen de maniobra de Estados Unidos para tomar decisiones se ha reducido”, escribió la Guardia Revolucionaria Islámica en X.

El Presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 1 de mayo de 2026. Foto: Xinhua Li Yuanqing

Estas declaraciones llegaron después de que las autoridades iraníes presentaran a Estados Unidos una propuesta para terminar con el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero en un plazo de 30 días, según informó la agencia de noticias Tasnim, dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní.

Si bien Estados Unidos había planteado un alto el fuego de dos meses, la respuesta de Teherán pretende resolver la situación con puntos clave como garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados.

Asimismo contempla el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano, o la implantación de un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz, según Tasnim.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció, el domingo por la noche, haber recibido una respuesta de Estados Unidos a su propuesta de paz y señaló que Teherán la revisaría. Un portavoz del ministerio, citado por los medios estatales iraníes, afirmó que el intercambio de mensajes a través de Pakistán no implicaba aún la reanudación de las negociaciones nucleares.

La agencia de noticias Fars, respaldada por el ejército iraní, citó a un alto funcionario que afirmó que era “probable” un retorno al conflicto total, cuatro semanas después de que Pakistán negociara un alto el fuego. Los esfuerzos pakistaníes por reanudar las conversaciones de paz en Islamabad, tras el fracaso de la primera ronda sin acuerdo, han fracasado, ya que cada parte estableció condiciones previas que la otra se negó a cumplir.

Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la posibilidad de un avance diplomático al afirmar que Irán aún no ha pagado “un precio suficientemente alto” por sus errores del pasado.

Las declaraciones de Trump se produjeron en medio de la creciente especulación sobre la posibilidad de otra ronda de ataques estadounidenses contra Irán destinados a forzar concesiones, incluida la paralización del programa nuclear del país.

Trump aseguró este sábado que estudiará “pronto” el plan de nueve puntos para “poner fin a la guerra” recientemente presentado por Irán, si bien se ha mostrado receloso con la propuesta y ha puesto en duda que sea un “precio” razonable a pagar para compensar los 47 años de vigencia del régimen de los ayatolás.

“Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”, indicó el mandatario norteamericano en una publicación en redes sociales.

Además, en sus redes sociales señaló que le han asegurado a los países de todo el mundo que tienen barcos atrapados en el estrecho de Ormuz que escoltarán sus barcos fuera de estas rutas marítimas restringidas para que puedan continuar con sus actividades con normalidad. “Cabe reiterar que se trata de barcos de regiones del mundo que no tienen ninguna relación con lo que está ocurriendo en Oriente Medio. He indicado a mis representantes que les comuniquen que haremos todo lo posible para sacar sus barcos y tripulaciones del estrecho de forma segura”, dijo.

Por otro lado, según informes de la prensa israelí, altos mandos militares afirmaron que se estaban preparando para posibles ataques estadounidenses contra Irán y ante la probabilidad de que Teherán respondiera con represalias contra Israel.

Un alto funcionario israelí que informó a los periodistas el viernes dijo que cualquier acuerdo de paz que no implique el cese del programa de enriquecimiento de uranio de Irán y la entrega de sus reservas de uranio altamente enriquecido se consideraría un fracaso, según citó la cadena CNN.

Venta de armas

Según declaraciones publicadas el viernes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la administración Trump ha agilizado la venta de miles de millones de dólares en armas a Israel , Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

En conjunto, el valor de las armas supera los 8.000 millones de dólares. Entre ellas se incluyen sistemas de defensa aérea para Kuwait y Qatar, y cohetes guiados por láser para Qatar, los Emiratos Árabes Unidos e Israel.

Entre las ventas a Qatar se incluyen misiles Patriot. Un informe de abril del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales reveló que las reservas estadounidenses de misiles Patriot se habían reducido significativamente tras semanas de guerra con Irán.

Para justificar que el Departamento de Estado haya eludido al Congreso al aprobar la venta de armas, cada declaración afirma que el Secretario de Estado Marco Rubio “determinó y proporcionó una justificación detallada de que existe una emergencia que requiere la venta inmediata” de las armas a los países.

Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Foto: X @araghchi

La cadena CNN recordó que no es la primera vez desde el inicio de la guerra con Irán que la administración invoca una situación de emergencia para eludir la revisión del Congreso en materia de venta de armas.

A principios de marzo, el Departamento de Estado tomó una decisión de emergencia para eludir al Congreso y vender inmediatamente 12.000 bombas a Israel. Más tarde, ese mismo mes, Rubio declaró el estado de emergencia y aceleró una venta de armas multimillonaria a los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, junto con apoyo aéreo y municiones para Jordania.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado este domingo la compra de dos nuevos escuadrones de aviones de combate F-35 y F-15IA a las compañías estadounidenses Lockheed Martin y Boeing, respectivamente.

La compra, ha indicado el Ministerio de Defensa, será realizada de manera simultánea tras la aprobación recibida de la Comisión Ministerial sobre Adquisiciones Militares.

Israel cuenta ahora mismo con 48 aviones F-35, tras un pedido inicial de 50. En 2023 se encargaron otros 25 F-35, cuya entrega está prevista a partir de 2028. Israel también encargó 25 aviones F-15IA en 2024, y se espera que las primeras unidades se entreguen a partir de 2031.

La adquisición de estos aparatos es el primer paso en la ejecución del plan de aumento de fuerzas del Ejército israelí, que durará una década y que fue aprobado por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, con un presupuesto de 100.000 millones de euros.

“Israel es más fuerte que nunca, y siempre debe ser mucho más fuerte que nuestros enemigos”, ha explicado posteriormente Netanyahu en un discurso publicado en sus redes sociales. “Nuestros pilotos pueden alcanzar cualquier punto del espacio aéreo iraní y están preparados para hacerlo si se les requiere. Tenemos excelentes aviones y excelentes pilotos”, ha añadido.

Netanyahu también ha querido destacar que el enorme paquete de defensa tiene el objetivo final de reducir la dependencia exterior de Israel en el ámbito de la fabricación de armamento. “Servirá para fabricar estas armas en Israel y no depender de países extranjeros. Al mismo tiempo, desarrollaremos aeronaves innovadoras de fabricación nacional. Esto transformará por completo el panorama”, añadió.