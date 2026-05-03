El colágeno se ha convertido en uno de los suplementos más populares del último tiempo. Promete desde una piel más firme hasta el aumento de masa muscular. Pero, ¿qué tanto de esto es cierto? Expertos advierten que gran parte de estas promesas podrían no estar respaldadas por la ciencia.

Durante los últimos años, el colágeno ha sido promocionado como un suplemento mágico capaz de resolver un montón de problemas, sobre todo relacionados a la estética: disminuir la flacidez de la piel, eliminar las arrugas, mejorar la elasticidad de la piel, entre otros.

Incluso, empresas han optado por incluirlo a productos de comida o bebestibles, con la promesa de ayudar a aumentar la ingesta proteica y beneficiar a la creación de masa muscular.

Los suplementos de colágeno son fáciles de encontrar en casi todos los supermercados, farmacias y tiendas de cosméticos. También, son ofrecidos en una gran diversidad de formatos: gomitas, pastillas, mascarillas, cremas hidratantes, sérums, polvos solubles, jugos, barritas de proteína, galletas, entre otros.

¿Sirven los suplementos de colágeno para mejorar la piel, articulaciones y el cabello? Esto dicen los médicos

Pero, ¿existe respaldo científico de que estos tienen realmente un efecto sobre el cuerpo?

Un artículo publicado en The New York Times reunió a un grupo de especialistas para darle una respuesta a esta pregunta y definir cuales son las limitaciones de los suplementos.

¿Qué es el colágeno y qué función cumple dentro del cuerpo?

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano y cumple la función de brindar estructura, firmeza y elasticidad para la piel, los huesos, los tendones, cartílagos y los vasos sanguíneos.

Cuando cumplimos 20 años, el cuerpo comienza a producir de manera natural cantidades menores. Además, el colágeno se pierde a un ritmo más rápido a medida que envejecemos.

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Si bien se ha transformado en un compuesto infaltable en la industria de dermocosmética, a un grupo de expertos le llamó la atención observar que el colágeno también comenzó a ser utilizado cada vez más en alimentos y bebestibles, con el fin de aumentar la ingesta de proteínas.

Beneficios del colágeno en la alimentación: ¿mito o realidad?

Es importante tomar en cuenta que el colágeno presente en los suplementos se extrae de subproductos del procesamiento de pescados o carnes (huesos, piel o cueros), es decir, no es igual a la proteína que se encuentra naturalmente en nuestro cuerpo.

Además, los suplementos (sobre todo aquellos que se venden en formato de líquidos o comida) deben pasar por un proceso adicional industrial para eliminar los sabores residuales y facilitar su incorporación a alimentos y bebidas, señaló Bruno Xavier, director asociado de Cornell Food Venture Center en Geneva, que ayuda a las empresas a desarrollar nuevos productos alimenticios.

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Una de las razones por las que más se ha popularizado el consumo de colágeno en el último tiempo, es porque supuestamente ayuda a aumentar la ingesta de proteínas lo que, si se acompaña con entrenamientos de fuerza, genera masa muscular.

Sin embargo, según el profesor de kinesiología de la Universidad McMaster de Canadá, Stuart Phillips, esto es un mito.

El colágeno no parece ser útil para ayudar a satisfacer las necesidades de proteínas del cuerpo (ni para aumentar el músculo), ya que a los suplementos les falta un aminoácido llamado triptófano, que es crucial para la formación de masa muscular.

De hecho, según una escala utilizada por expertos en nutrición para medir la calidad de las fuentes de proteína, el colágeno obtiene una puntuación de cero.

También se ha popularizado la creencia de que los suplementos pueden ayudar a brindar sentimiento de saciedad o incluso frenar el apetito, sin embargo, los pocos estudios que existen no respaldan ningún efecto significativo.

Una alimentación rica en fibra y proteínas sigue siendo la mejor manera de controlar el apetito.

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¿El colágeno tiene la capacidad de ayudar a las articulaciones, la piel o el cabello?

No existe claridad sobre si consumir suplementos (en el formato que sea) aumente los niveles de colágeno en el cuerpo, comentó la dietista Julia Zumpano, en conversación con The New York Times.

Si bien consumir suplementos no representa ningún riesgo para la salud , podría terminar por ser un gasto innecesario de dinero, motivado por una buena estrategia de marketing: la escasa investigación existente sobre los beneficios del colágeno ha sido financiada en gran medida por la industria de los suplementos.

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¿Cómo prevenir la pérdida de colágeno natural?

Quizás lo más efectivo, en vez de la suplementación, sea cuidar los niveles de esta proteína que se encuentran presentes en nuestro cuerpo.