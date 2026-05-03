El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que las fuerzas ucranianas atacaron y alcanzaron dos petroleros rusos en aguas cercanas al puerto de Novorosíisk, en el mar Negro, en el marco de sus operaciones contra la infraestructura energética vinculada a Moscú.

A través de su cuenta en redes sociales, el mandatario señaló que los buques formaban parte de la denominada “flota fantasma” de Rusia, utilizada —según Kiev— para evadir sanciones internacionales impuestas por la guerra.

“Nuestros guerreros continúan aplicando sanciones contra la flota petrolera fantasma de Rusia: dos de estos buques fueron alcanzados en las aguas de entrada al puerto de Novorosíisk”, escribió Zelenski.

Ucrania asegura haber atacado dos petroleros rusos en el mar Negro. En la imagen, Volodimir Zelenski.

Ataque con drones navales

De acuerdo con la información entregada por el gobierno ucraniano, la operación se realizó mediante drones navales explosivos, una táctica que Kiev ha utilizado previamente en ataques contra objetivos rusos en el mar Negro.

Zelenski no precisó la fecha exacta del ataque, pero indicó que se trató de una acción de “largo alcance” ejecutada por la Armada ucraniana.

“Estos petroleros se utilizaban activamente para el transporte de petróleo, pero ya no”, agregó el presidente, junto con destacar que este tipo de ofensivas continuarán.

Ucrania asegura haber atacado dos petroleros rusos en el mar Negro.

El mandatario también detalló que la operación fue dirigida por el jefe del Estado Mayor General, Andrí Gnátov, en coordinación con la contrainteligencia del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Armada.

En esa línea, agradeció el trabajo de las fuerzas involucradas y reafirmó la estrategia de presión militar sobre Rusia: “Los ataques de largo alcance continuarán por mar, aire y tierra”.