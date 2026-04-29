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    Ucrania solicita formalmente a Israel la incautación de un buque ruso que transporta supuesto grano robado

    “Se acabó la época de impunidad para el saqueo bajo banderas extranjeras”, sostuvieron desde Ucrania.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    La Fiscalía General de Ucrania ha solicitado oficialmente a Israel que incaute un buque ruso que transporta una supuesta carga de grano ucraniano robado, en un paso más de las exigencias de Kiev hacia Tel Aviv por su inacción a la hora de atajar esta situación y después de que la Unión Europea haya amenazado con sanciones.

    El fiscal general ucraniano, Ruslan Kravchenko, ha detallado que toda la documentación al respecto está ya en manos de las autoridades competentes de Israel, a la que han reclamado la inspección e incautación del buque ‘Panoramitis’, su carga y documentación, además de interrogar a los miembros de la tripulación.

    Según apuntan las autoridades ucranianas, dicho buque, que se dirige al puerto de la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, transporta una carga de grano procedente de los territorios del este de Ucrania que se encuentran controlados por Rusia desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

    “Desde el comienzo de la agresión a gran escala de Rusia, se han exportado ilegalmente más de 1,7 millones de toneladas de productos agrícolas con un valor total superior a los 20.000 millones de grivnas (unos 380 millones de dólares) desde los territorios temporalmente ocupados de Ucrania”, ha denunciado el fiscal.

    “Se acabó la época de impunidad para el saqueo bajo banderas extranjeras”, ha enfatizado Kravchenko, que advierte de que van a seguir identificando cada una de las embarcaciones que incurran en este tipo de ilegalidades, con el fin de llevar a los responsables y cómplices de los delitos contra Ucrania ante los tribunales.

    El propio presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha instado a Israel a actuar, que no ha recibido de buen agrado las quejas --sostiene que no hay pruebas que respalden estas acusaciones--, ni que Kiev haya acudido a las redes sociales y los medios de comunicación, en lugar de por los cauces oficiales.

    Siguiendo en esa línea, los respectivos ministros de Asuntos Exteriores de ambos países se han vuelto a enzarzar este miércoles en redes sociales por esta cuestión. Después de que el ucraniano, Andri Sibiga, se haya hecho eco de la solicitud enviada por la Fiscalía, su par israelí, Gideon Saar, le ha reprochado que el mensaje por redes sociales haya llegado antes que la notificación oficial.

    “Uno esperaría la presentación de una solicitud legal antes de tuitear. Elegiste hacerlo de manera diferente, por tus propias razones. Finalmente, presentaste la solicitud tarde anoche y ahora la estás siguiendo con otro tuit. La solicitud está siendo examinada ahora por las autoridades competentes”, ha confirmado Saar.

    Más sobre:RusiaIsraelUcrania

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