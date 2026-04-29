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    Delcy Rodríguez ratifica su “lealtad absoluta” a Maduro frente a los “ataques de mezquindad”

    La mandataria encargada de Venezuela, además ratificó su “compromiso inquebrantable con el proyecto bolivariano”.

    Por 
    Europa Press

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ratificado su “lealtad absoluta” al presidente, Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano frente a lo que ha considerado como “ataques de mezquindad e irracionalidad” vertidos en su contra desde que llegó al cargo tras la operación militar de Estados Unidos el pasado mes de enero.

    Rodríguez, que ha defendido la “estabilidad nacional” sobre “cualquier interés personal o partidista”, ha ratificado su “compromiso inquebrantable con el proyecto bolivariano” durante un acto en el estado de Carabobo, situado en el norte del país.

    Así, ha indicado que los “señalamientos personales son irrelevantes frente a la tarea de garantizar el futuro y la independencia de Venezuela” y ha asegurado que su labor “carece de cálculos personales”. Además, ha abordado los “riesgos y peligros” que ha asumido para “proteger la nación y a su propia familia”. “Di un paso al frente y dije que lo hacía por Venezuela, y lo hago por Venezuela”, ha sostenido.

    “No me cansaré de hacerlo”, ha añadido, al tiempo que ha subrayado que su trabajo “se ejecuta sin descanso y con un enfoque de servicio público desinteresado”, según informaciones recogidas por la cadena de televisión venezolana Telesur. La presidenta encargada ha hecho un llamamiento a la unidad nacional y ha invitado a “todos los sectores a opinar y trabajar juntos desde el reconocimiento mutuo”.

    En este sentido, ha afirmado que el Ejecutivo “no tiene inconvenientes en sumar esfuerzos con diversos actores para sacar adelante al país” dado que “Venezuela requiere la integración de todas las voluntades”, al tiempo que ha calificado de “insólito” que las autoridades de Guyana cuestionen el uso del mapa oficial de Venezuela que incluye el territorio de Esequibo.

    Es por ello que ha vuelto a reivindicar los derechos de los venezolanos sobre la zona, los cuales considera “históricos e irrefutables”, además de “fundamentados en la legalidad del Acuerdo de Ginebra de 1966”.

    Con esto último ha hecho referencia a las palabras vertidas por el presidente de Guyana, Irfaan Ali, que ha criticado el uso por parte de la mandataria de un broche en el cual se vislumbra el mapa de Venezuela con la región del Esequibo, que ocupa dos tercios del territorio guyanés y que reclama Caracas.

    Según ha defendido Ali, “no se trata únicamente de una cuestión simbólica” sino de “una afirmación calculada y provocadora de una reclamación que Guyana ha rechazado de forma sistemática y legítima, y que se encuentra en manos de la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva”.

    Guyana considera que el territorio fue adquirido por Reino Unido a través de un acuerdo con Países Bajos en 1814 y que Venezuela tiene que aceptar las fronteras marcadas en el Laudo Arbitral de París de 1899.

    En 2018, en medio de uno estos altibajos que ha ido teniendo la disputa, Guyana reclamó a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el principal órgano judicial de Naciones Unidas, que mediara en el conflicto en base al laudo de París, el cual no es reconocido por Venezuela.

    Más sobre:Delcy RodríguezNicolás MaduroVenezuela

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