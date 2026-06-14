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    Ucrania ataca planta química y depósitos de combustible en Rusia: se reportan dos civiles muertos

    El mandatario precisó que combatientes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) atacaron una instalación petrolera “importante para las reservas del Estado agresor” en la región rusa de Yaroslav.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Ataques en la frontera de Rusia con Ucrania. Imagen @CITeam_en en X.

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó este domingo los ataques ejercidos por su país durante la noche del sábado a una empresa química en la región rusa de Tula y depósitos de combustible en Yaroslavl, lo que provocó incendios en ambas instalaciones.

    La región de Tula está ubicada a menos de 200 kilómetros al sur de Moscú y Yaroslavl, por su parte, a 270 kilómetros al norte de la capital rusa.

    Asimismo, Zelenski aprovechó de agradecer al Reino Unido la captura de un petrolero de la “flota fantasma” rusa. El mandatario precisó que combatientes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) atacaron una instalación petrolera “importante para las reservas del Estado agresor” en la región rusa de Yaroslavl, a más de 700 kilómetros de la frontera ucraniana.

    En ese sentido, el ejército ucraniano atacó la planta química de Azot, en la región rusa de Tula, “cuyas operaciones son fundamentales para la capacidad de producción de explosivos”.

    En concreto, el gobernador de Tula, Dmitri Miliáev, informó que se desató un incendio en una de las empresas de Novomoskovsk tras la caída de fragmentos de un dron derribado, sin que se reportasen víctimas.

    Por otra parte, el tráfico aéreo se vio restringido en seis aeropuertos rusos y en total, desde la tarde del sábado, 28 regiones de Rusia han estado bajo alerta de ataque aéreo.

    Dos civiles muertos

    El líder regional, Serguéi Axiónov, comunicó que una civil rusa falleció el domingo en la ciudad costera de Saki de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, tras un ataque de drones ucranianos.

    En esa misma línea, otro civil falleció y nueve resultaron heridos tras el impacto de un dron ucraniano contra un edificio de viviendas en la ciudad rusa de Oriol, según informó el gobernador local, Andréi Klichkov.

    Adicionalmente, el Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 259 drones sobre 14 regiones rusas y la anexionada península de Crimea, además del mar de Azov. Ayer también hubo al menos una víctima civil en el sur de Rusia.

    Lee también:

    Más sobre:UcraniaVolodimir ZelenskiServicio de Seguridad de UcraniaRusiaMoscú

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