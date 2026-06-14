Los suizos rechazaron este domingo en referéndum una iniciativa que buscaba limitar la población del país a un máximo de 10 millones de habitantes para el año 2050, según las primeras proyecciones difundidas tras la votación.

De acuerdo con los sondeos iniciales, cerca del 54% o 55% de los votantes se habría pronunciado en contra de la propuesta, impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP/UDC), formación de derecha populista.

La iniciativa planteaba que, en caso de que la población residente permanente alcanzara los 9,5 millones antes de 2050, el gobierno debía adoptar medidas para restringir la inmigración, incluidas limitaciones al asilo, la reagrupación familiar y los permisos de residencia.

Además, si la población superaba los 10 millones de habitantes durante dos años consecutivos, Suiza debía poner fin al acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea, uno de los pilares de su relación con el bloque.

Suiza rechaza limitar su población a 10 millones de habitantes. En la imagen, la bandera de la Unión Europea (UE).

Actualmente, Suiza cuenta con cerca de 9,1 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente un 27% corresponde a población extranjera, principalmente ciudadanos provenientes de países europeos.

Los impulsores de la propuesta defendían la medida como una forma de enfrentar la presión sobre la vivienda, la infraestructura y los servicios públicos, en medio del crecimiento demográfico registrado durante las últimas décadas.

Sin embargo, el gobierno suizo, el Parlamento, organizaciones empresariales, sindicatos y otros partidos se opusieron a la iniciativa, advirtiendo que podía afectar la economía, el mercado laboral y las relaciones con la Unión Europea.

Suiza rechaza limitar su población a 10 millones de habitantes

Los detractores también alertaron que una restricción de esa magnitud podía complicar el acceso a mano de obra extranjera en sectores clave, en un país marcado por el envejecimiento de la población y una baja natalidad.

El resultado supone un revés para el SVP/UDC, que ha impulsado en distintas ocasiones propuestas para endurecer la política migratoria suiza.

Pese al rechazo, el referéndum reflejó que la inmigración, el crecimiento poblacional y la presión sobre los servicios públicos siguen siendo temas relevantes dentro del debate político en Suiza.