Esmax finaliza planta Chincui en Puerto Montt y duplicará su capacidad para almacenar diésel en Los Lagos

Esmax anunció el terminó la construcción de su planta de almacenamiento de combustibles Chincui, en Puerto Montt, lo que le permitirá duplicar sus niveles de almacenamiento de diésel en la Región de Los Lagos.

La empresa, propiedad de Aramco, precisó que la nueva infraestructura elevará desde 19% a 41% la capacidad total regional de ese combustible, con inicio de operaciones proyectado para el tercer trimestre de 2026.

Según Esmax, la planta reforzará el abastecimiento de diésel para las industrias acuícola, pesquera, logística, agrícola, forestal y ganadera entre Valdivia y Chiloé.

“Esta moderna planta le permitirá a Esmax duplicar la capacidad de abastecimiento de diésel para industrias clave del sur de Chile, que lideran la producción, empleo y exportaciones de Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Chiloé”, dijo el gerente general de la compañía, Edgardo Escobar.

El ejecutivo sostuvo que la planta será abastecida directamente a través del terminal marítimo de Oxxean, en Puerto Montt, a donde arribarán buques con diésel.

“Posteriormente distribuiremos el combustible, llegando directamente a nuestras estaciones de servicio y faenas industriales desde Valdivia a Chiloé”, precisó.

La planta, que según la empresa demandó el trabajo de más de 400 personas durante su construcción, elevará a 28.000 metros cúbicos la capacidad logística de Esmax para almacenamiento y distribución de diésel.

El biministro Daniel Mas participa en la finalización de obras de la Planta de Combustibles Chincui de ESMAX, una infraestructura estratégica para el abastecimiento de combustibles en toda la zona 🇨🇱 pic.twitter.com/2xT5WaZCfM — Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (@meconomia) July 29, 2026

Tiene dos estanques con 15.000 metros cúbicos de diésel y uno de 5.000 m3 de agua con sistema de espuma contra incendios, además de una estación de carga para dos camiones, con monitoreo centralizado.

Más inversión

El anuncio se hizo en una ceremonia en la planta, encabezada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.

El secretario de Estado enmarcó el proyecto dentro de la agenda “Modo Empleo” del gobierno, la cual responde al complejo momento que atraviesa el mercado laboral.

Daniel Mas en la Planta Chincui, de Esmax

“Estamos en una emergencia laboral importante, por lo mismo, el gobierno se ha puesto en Modo Empleo. Y precisamente la planta de almacenamiento de combustibles de Chincui es el tipo de inversión privada que el Modo Empleo busca catalizar: proyectos con impacto territorial real, que fortalecen cadenas productivas, generan empleo de calidad y mejoran la competitividad regional”, manifestó la autoridad.

En esa línea, reiteró que la tarea del gobierno es generar condiciones de certeza jurídica y estabilidad con el fin de atraer más inversión.

Esmax pertenece a Aramco desde marzo de 2024, cuando la petrolera saudita completó la adquisición del 100% de la firma. En Chile opera más de 300 estaciones de servicio y 170 tiendas aStop by Aramco, y reporta cerca de 2.800 empleos directos y 1.300 contratistas.