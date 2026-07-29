Las declaraciones de los exdueños de Huachipato ante la Fiscalía por el caso Sartor

A pocos días de que la Fiscalía inicie una formalización masiva contra los imputados del caso Sartor ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, dos hombres de negocios vinculados al fútbol prestaron declaración ante la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

El abogado Victoriano Cerda Quinteros y el ingeniero comercial Marcelo Pesce Reyes acudieron el jueves 23 de julio a las dependencias de la Fiscalía para testificar en la investigación que dirige el fiscal Juan Pablo Araya.

En la causa, este jueves serán formalizados por cuatro delitos el ex controlador de la entidad, Pedro Pablo Larraín Mery, y los ex directores y ejecutivos de la AGF Alfredo Harz Castro, Michael Mark Clark Varela, Óscar Ebel Sepúlveda, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García y Carlos Larraín Mery, además de Sergio Yáñez Astete y Hugo Baranda, ambos ligados al factoring Emprender Capital, ligados a Sartor.

Tanto Cerda como Pesce abordaron en profundidad cómo se maneja la venta de de jugadores en el mercado local y los nexos con Sartor. Pero además, ambos negaron tener relación con la propiedad de Azul Azul.

Victoriano Cerda afirmó que conoció personalmente a Pedro Pablo Larraín en septiembre de 2020, quien le preguntó si estaba interesado en invertir en un fondo que estaba intentando comprar Azul Azul. Entonces, Cerda y Pesce eran accionistas del club de deportes Huachipato. “Yo le dije que no era de mi interés participar en un fondo que se relacionara con la industria del fútbol, ya que nosotros teníamos la intención de abandonar la actividad del fúrbol en Chile”, respondió al fiscal.

En junio, uno de los socios de Sartor, Alfredo Harz, había indicado que parte de la compra de 2021 habría sido financiada por Marinvest, una sociedad que ligó a Cerda, aunque en realidad es del CEO de Nexus Chile, Eduardo Sánchez. Además, apuntó que Cerda habría participado, en 2024, en la reunión en la que se firmó la compraventa de las cuotas de Tactical Sport a Michael Clark. “Lo que afirma Alfredo Harz Castro sobre que yo le habría pedido firmar en varias oportunidades documentación referida al fondo Tactical Sport, eso es complemente falso”, agregó más tarde Cerda. “Desconozco por qué Harz Castro señala estos asuntos, supongo que para intentar desviar la atención de los delitos por los que está siendo investigado”, complementó.

Lo mismo respondió Marcelo Pesce. “Nunca he estado en una reunión con Harz en donde se haya conversado o firmado algún documento relativo a las cuotas del Tactical Sport. Es absolutamente falso. Yo nunca he estado en algún lugar con Alfredo Harz, donde se haya firmado ese documento”, respondió.

La mayor parte de la declaración de ambos versó sobre la relación con los Sartor en una inversión inmobiliaria en Estados Unidos, One River Point, y cómo opera la compraventa de jugadores de Azul Azul.

Cinco factores para vender jugadores

El jueves 23 de julio a las 10:30 horas comenzó a declarar Pesce, quien recordó que junto a Cerda ingresaron a la propiedad del Club Huachipato. “Nuestro primer análisis fue que como Huachipato tenía una asistencia de público relativamente baja, no íbamos a poder tener ingresos importantes por ticketing y auspiciadores. Entonces, nuestro foco estuvo siempre en fortalecer las divisiones inferiores, que son conocidas en el medio futbolístico chileno por su calidad, de manera de desarrollar el negocio de compra y venta de jugadores”, dijo.

Pesce destacó que el precio de un jugador depende de cinco grandes factores. El primero es “la nacionalidad: ante la existencia de cupos fijos para extranjeros, cuando las plazas se agotan, los equipos deben buscar alternativas locales para posiciones específicas”. Esta escasez eleva la cotización de los futbolistas chilenos, lo que demuestra la ventaja de formar jugadores jóvenes de calidad, tal como lo hace Huachipato.

En segundo término, “la edad del futbolista es una variable determinante en su tasación”. En tercer lugar se encuentra su “perfil técnico”; por ejemplo, un defensa central o un lateral zurdo suele tener un valor de mercado más alto que uno diestro debido a su mayor escasez. En cuarto lugar, incide directamente “si el jugador cuenta con experiencia en la selección de su país”. Finalmente, el quinto factor clave es la “posición específica” en la que se desempeña dentro del campo de juego."

Quien negociaba

Cerda prestó declaración el mismo jueves, pero a las 15:45 horas. “Yo nunca le he comprado un jugador a la Universidad de Chile. Yo nunca hice una transacción de jugadores con Michael Clark y no recuerdo que Huachipato le haya comprado un jugador a la Universidad de Chile”,dijo Cerda

En su declaración, detalló cómo se dividían las negociaciones en Huachipato según el tipo de transacción. Explicó que el gerente general gestionaba los préstamos a equipos nacionales, mientras que el área deportiva (gerente o técnico) se encargaba de los juveniles. La única excepción eran los préstamos de futbolistas de mayor jerarquía, los cuales se tramitaban operativamente como ventas. Por otro lado, las compras de jugadores eran lideradas habitualmente por Marcelo Pesce, y las ventas locales quedaban en manos del directivo que recibiera el contacto inicial. Cerda precisó que su participación directa se reservaba, por regla general, para las ventas internacionales de gran envergadura.

“En el caso de Universidad de Chile, entiendo que el que negocia todas las operaciones de compra es el Gerente Deportivo. A su pregunta, antes de la llegada de Sartor al Club Universidad de Chile era exactamente igual. Negociaba el gerente deportivo. Yo jamás supe que los presidentes de Universidad de Chile que ejercieron como tales desde que nosotros llegamos a Huachipato, Carlos Heller, José Luis Navarrete o Cristian Aubertu otro dirigente negociara con otro club los términos y condiciones de la transferencia de un jugador”, dijo.

“Las negociaciones de las ventas de jugadores desde Huachipato a Universidad de Chile no se negociaron nunca con Pedro Pablo Larraín Mery o con Michael Clark Varela. Todas las operaciones de jugadores entre clubes de Chile o el extranjero se dan de distintas maneras. Hay clubes en que negocian directamente los Presidentes de los clubes u otros dirigentes designados, que pueden ser directores del Club o colaboradores de los mismos con un rótulo de dirigente”, explicó Cerda.

La venta de Huachipato

Victoriano Cerda sostuvo que “la venta del Huachipato por parte nuestra no tiene relación alguna con la suspensión de los aportes de Sartor de fecha 15 de noviembre de 2024. Si bien nuestra salida del club se oficializa el 14 de noviembre de 2024, esta venía gestándose desde varios años antes y no existe ninguna otra conexión”, indicó, en referencia a la venta materializada a Hernán Rosemblum, la única oferta que se materializó. Pero antes huco otros intentos.

“Nosotros el año 2019 recibimos una oferta de compra del club y decidimos aceptarla y salir de la actividad”, dijo. “Esa oferta, luego de aceptada no se concretó, porque el inversionista -que era un ciudadano colombiano que trajo un representante de jugadores- nunca volvió a aparecer para acordar los contratos de compraventa después de aceptada la oferta por nosotros. A partir de ese momento, decidimos salir del club, puesto que es una actividad muy desgastante y que expone mucho a quienes participan en ella, desde el punto de vista personal y, también, reputacional y comunicacional”, contó.