La defensa de Quiroz a la aprobación de la megarreforma

Una de las críticas que está presentando parte de la oposición es que la megarreforma que impulsa el gobierno de José Antonio Kast, se aprobó solo con los votos del oficialismo y que la iniciativa no tiene legitimidad al avanzar por estrecho margen.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aprovechó su presentación en el Seminario Anual XXII From Global to Local, organizado por Moneda Patria Investment, para intentar despejar esa percepción.

“Contrariamente a lo que se ha dicho, se aprobó con bastante respaldo. Especialmente en la Cámara de Diputados que tuvo un respaldo que fue desde el Partido Nacional Libertario hasta buena parte del Partido de la Gente, pasando por los demócratas. Debo agradecer acá, públicamente, la disciplina de la coalición gobernante, o como le llamaban en coalición, los partidos oficialistas”, expresó.

Y siguió: “Fue esa disciplina y ese permanente intento de mantener al grupo unido lo que permitió que esto se hiciera en 90 días. En la Cámara de Diputados hay 155 asientos. La votación en general tuvo 90 votos a favor. (necesitaba 78). La parte de reconstrucción, obviamente, tuvo unanimidad. La simplificación de permisos, 88 apoyos. Competitividad tributaria, 85. Y la contención de gastos, 119”.

29/07/2026 - SEMINARIO FROM GLOBAL TO LOCAL. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Quiroz explicó que, en “el Senado, la discusión es un poco más ideologizada, por ello estuvo más estrecha. Hay 50 sillas, pero la votación en particular tuvo 30 y se requerían 26. Hay medidas de acuerdo calificado, se requieren ahí uno más, dos más, 28”.

Para el secretario de Estado, pese a que la megarreforma todavía no se despacha del Senado, ya lo ve como un proyecto que se aprobó. “(Esta) virtualmente aprobado, porque hay un artículo que no es sustancial ni por cerca del proyecto. Así que da un poco lo mismo como se vote. Esperamos que se vote positivo porque le da recompensa a los municipios por ingresos perdidos”.

A lo que se refiere el ministro es a los recursos que van a reemplazar el Fondo Común Municipal, que todavía no logra un acuerdo entre los senadores.