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    Anuncian nuevo PymeDay: estas son las fechas del evento comercial de pequeñas y medianas empresas

    La jornada se realizará por primera vez este año, tal como anunció la Cámara de Comercio de Santiago.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Anuncian nuevo PymeDay: estas son las fechas del evento comercial de pequeñas y medianas empresas. Foto referencial de archivo Servicios / La Tercera

    Se anunció una nueva fecha dedicada a las compras online llamado PymeDay, que como su nombre indica se encuentra enfocada en fortalecer las ventas de pequeñas y medianas empresas.

    Así fue dado a conocer por parte del Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), al anunciar la primera realización de la jornada para este año.

    Cuándo es el PymeDay

    Se confirmó la realización del primer PymeDay durante los días lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de agosto de 2026.

    Desde la CCS ya se confirmó la participación de más de 70 marcas correspondientes a pequeñas y medianas empresas, que presentarán sus descuentos mediante el sitio oficial cyber.cl/pymeday.

    Dentro de las firmas participantes se encuentran comercios de categorías como hogar, tecnología, vestuario, calzado, entretención, mascotas, construcción, turismo, alimentos, salud y deportes.

    Nombrada oficialmente como PymeDay by Mercado Pago, se trata de una instancia que se suma al calendario de eventos similares que funciona a nivel nacional, tales como el CyberDay o el CyberMonday.

    “Las pequeñas y medianas empresas son uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento en el entorno digital. Con PymeDay queremos poner a su disposición una vitrina exclusiva que les permita llegar a nuevos clientes, fortalecer sus ventas y demostrar que el comercio electrónico es una herramienta concreta para impulsar su competitividad”, destacó gerente general de la CCS, Carlos Soublette.

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