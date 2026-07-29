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    Trump amenaza con “dar una paliza” a Irán tras el “ataque sorpresa” contra instalaciones de Estados Unidos en Jordania

    A pesar de esto, Trump sostuvo que dejará que su equipo negociador siga manteniendo conversaciones con las autoridades iraníes.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: The White House.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con dar “una brutal paliza” a Irán tras el “ataque sorpresa” perpetrado durante la noche contra activos e instalaciones estadounidenses en Jordania, donde las tropas únicamente tuvieron “unos minutos” para interceptar los misiles lanzados contra el territorio.

    En una llamada telefónica con la cadena de televisión Fox News, el magnate neoyorquino ha afirmado que “golpeará duro” a Irán, que “recibirá una paliza” por lo sucedido en Jordania, unos ataques que se ha repetido en otros puntos de la región y siempre contra objetivos de Estados Unidos en respuesta a los ataques perpetrados contra territorio iraní.

    Al ser preguntado sobre los ataques contra posiciones de milicias iraníes en Irak, que han dejado hasta el momento al menos veinte muertos, Trump ha apuntado a una posible coordinación con el Gobierno iraquí y ha descrito a las milicias iraquíes que apoyan a Irán como un “cáncer para el mundo”.

    No obstante, y a pesar de las repetidas advertencias de Trump, ha insistido en que dejará que su equipo negociador siga manteniendo conversaciones con las autoridades iraníes.

    Teherán, por su parte, ha afirmado esta misma semana que detendría los ataques contra intereses e instalaciones estadounidenses en la zona siempre y cuando Washington mantenga la suspensión de los bombardeos.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpIrán

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