SK Hynix se desplomó en bolsa y es el ícono de la hemorragia en el sector de chips de memoria y semiconductores

A dos semanas de su histórico estreno en el Nasdaq, SK Hynix acentúa su derrumbe en bolsa, en medio del duro ajuste en las valoraciones de las empresas de semiconductores y chips de memoria.

Las acciones de la firma que cotizan en la Bolsa de Corea se desplomaron luego de que el explosivo crecimiento de ingresos y utilidad operacional del segundo trimestre no logró satisfacer las elevadas expectativas de los analistas sobre una de las favoritas del boom de la inteligencia artificial.

Según cifras de LSEG SmartEstimates (que pondera más las proyecciones de los analistas históricamente más certeros), citadas por CNBC, los ingresos llegaron a 79,32 billones de wones (US$ 54.550 millones) frente a los 84 billones de wones esperados.

La utilidad operacional, por su parte, llegó a 60,54 billones de wones versus 64 billones de wones esperados.

Fuerte salto de ingresos

Los ingresos subieron 257% en doce meses en el trimestre terminado en junio, mientras que la utilidad operacional se disparó casi 557% en igual periodo, de acuerdo con el comunicado de resultados.

En la comparación trimestral, los ingresos crecieron 51% y la utilidad operacional aumentó 61%.

La compañía señaló que observa un crecimiento sostenido de la demanda por la expansión de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, mientras que los productos de alto rendimiento para servidores de IA impulsaron alzas de precios que marcaron un récord, según CNBC.

SK Hynix está lejos de la marca del US$ 1 billón. Ahn Young-joon

Por primera vez en la historia de la compañía, sus ingresos acumulados del primer semestre superaron los 100 billones de wones, lo que subraya la robusta demanda de IA, según indicó SK Hynix.

La empresa surcoreana dijo que espera que su inversión de capital de este año alcance el rango alto de los 40 billones de wones, y que planea seguir avanzando en su ADR listado en Nasdaq desde comienzos de este mes.

SK Hynix enfatizó que priorizará las inversiones en crecimiento y que trabajará para asegurar una estructura financiera sólida. La compañía agregó que continúa revisando sus políticas de retorno a los accionistas.

Aún así, el resultado no satisfizo a los inversionistas. Tras llegar a caer hasta 15% durante la sesión, el papel recortó pérdidas y cerró la jornada del miércoles con una baja de 9,6% en la bolsa surcoreana, luego de un derrumbe aun peor, de 14,65%, en la jornada previa.

SK Hynix está lejos del US$ 1 billón

El ADR de la compañía, listado en Nasdaq y que representa sus acciones en Wall Street, bajó 3,4% en su última transacción.

La firma llegó a situarse en el top ten de las empresas más valiosas del mundo, con un market cap en torno a los US$ 1,06 billones, por encima de gigantes como Walmart.

Sin embargo, al cierre de esta edición la capitalización bursátil ascendía a los US$ 685.870 millones, situándose en el top 20 de las empresas más valiosas del planeta.