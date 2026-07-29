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    Paso Los Libertadores completa dos semanas cerrado por condiciones del tiempo en la alta montaña

    Desde el lado argentino proyectan que situación podría extenderse otros siete días. Cierre fue dispuesto en consideración de que no hay garantías de una "transitabilidad segura para los usuarios".

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Dos semanas cerrado completó el Complejo Fronterizo Los Libertadores por las condiciones meteorológicas en la zona.

    En julio, el complejo estuvo habilitado del 1 al 9, el viernes 10 cerró, al día siguiente se volvió a habilitar y ya desde el 15 el tránsito de vehículos permanece interrumpido.

    El Equipo de Coordinación Complejo Fronterizo Los Libertadores Sistema Integrado Cristo Redentor de la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes explicó que el cierre fue dispuesto “debido a las inestabilidades y complejas condiciones climáticas anunciadas para la alta cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios”.

    A partir de las 15.00 horas del martes 14 de Julio, se procedió al cierre de la barrera de Guardia Vieja en Chile y a las 17.00 horas cerró el túnel internacional.

    No ha habido reapertura desde entonces.

    Los sistemas frontales que se vienen sucediendo en la zona central del país siguen generando precipitaciones en los valles y nevadas en las zonas cordilleranas.

    La acumulación de nieve es un factor que las autoridades han considerado para mantener el cierre, generando complicaciones a ambos lados de Los Andes.

    La semana pasada, en territorio argentino se debió realizar un operativo para asistir a camioneros que permanecían varados, según informó el medio trasandino MDZ.

    Alberto Marengo, subsecretario de Industria y Comercio del Ministerio de Producción de Mendoza, detalló a medios trasandinos que más de 500 camiones están detenidos en alta montaña, distribuidos en distintos puntos de la carretera fronteriza, otros 70 aguardan en el predio Red Mercosur y cerca de 950 permanecen sobre un tramo de la Ruta Nacional 7, al este de la capital provincial.

    “Hoy tenemos aproximadamente 1.550 camiones y son todos vehículos que no son de la provincia de Mendoza, ya que los transportes con base operativa o domicilio en Mendoza fueron enviados a sus bases o domicilios”, precisó el funcionario ante la prensa.

    De acuerdo al medio, las estimaciones de autoridades argentinas apuntan a que el próximo martes 4 de agosto, mejorarían las condiciones meteorológicas y el paso podría quedar transitable nuevamente.

    Hasta hace siete días, la nieve acumulada llega a los cinco metros, según informó el delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, que calificó la situación como “histórica”.

    Figueroa informó que equipos técnicos de Vialidad desarrollan turnos de emergencia para monitorear y hay apoyo de la Escuela de Alta Montaña del Ejército de Chile en los reportes de las condiciones meteorológicas.

    Más sobre:Los LibertadoresTransportesTurismoArgentinaUnidad de Pasos Fronterizos

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