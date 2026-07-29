Matías Baeza conquista el oro latinoamericano y se prepara la Copa del Mundo 2027: “Mi sueño es dejar a Chile en lo más alto’. Foto: Cedida

Matías Baeza (31 años) suma un nuevo título. El paracaidista chileno se coronó campeón en velocidad en el Campeonato Latinoamericano disputado en Brasil y completó una destacada actuación al subir al podio en las tres disciplinas: oro en velocidad, plata en distancia y bronce en precisión, prueba en la que había conquistado el título en 2025. Tras este resultado, comienza su preparación para la Copa del Mundo de Canopy Piloting, que se disputará en Dinamarca en 2027.

En diálogo con El Deportivo, el deportista de Oneill y Go Pro eleva el resultado como uno de los principales de su carrera. “Llevo saltando casi 12 años, estoy casi ya cumpliendo mis 10.000 saltos, muy feliz con el oro latinoamericano es un hito en mi carrera y me motiva a seguir soñando en grande”, comenta.

El título continental llega un año después de que Baeza rompiera un récord mundial en Chicago. El chileno fue seleccionado entre los 200 mejores del mundo de la disciplina Head Down e integró la formación que estableció una nueva marca planetaria, volando en formación y alcanzando velocidades superiores a los 400 km/h durante la caída libre.

En los últimos años, el paracaidista ha construido una destacada trayectoria internacional, recorriendo distintos continentes para participar en los principales eventos del paracaidismo junto a la élite mundial de este deporte. “Para nosotros lo más importante es estar siempre saltando, entrenar lo máximo posible”, dice.

Toda la preparación para este campeonato se realizó en Brasil, aprovechando el circuito y la infraestructura disponibles para entrenar canopy piloting. “Todo mi entrenamiento fue en el mismo lugar de la competencia, pero ya hay planes en Chile de tener un circuito para entrenar esta disciplina, así que espero poder hacerlo acá para los campeonatos que vienen”, establece.

El canopy piloting es una disciplina del paracaidismo en la que los pilotos realizan maniobras de alta velocidad a pocos centímetros de la superficie, alcanzando hasta 150 km/h para competir en pruebas de velocidad, distancia y precisión.

Foto: Cedida © Blackbeart

Destacada trayectoria

Matías Baeza comenzó a practicar paracaidismo a los 19 años y, tras casi 12 años de carrera, espera alcanzar la histórica marca de los 10.000 saltos antes de finalizar 2026 y mira la Copa del Mundo de Dinamarca como meta. “Entrenaré duro para poder estar arriba”, enfatiza.

Aunque el paracaidismo continúa creciendo en Chile, Baeza cree que aún existe un amplio potencial para impulsar el alto rendimiento y aumentar la presencia de atletas nacionales en las principales competencias internacionales. “Hay que empezar a entrenar y a meterse a las competencias. La mayoría de los paracaidistas hoy en día lo tienen más como hobby o por diversión y creo que hay mucho potencial”, analiza.

Actualmente, realiza sus saltos en Skydive Colchagua, ubicado en la Viña Santa Cruz, en el Valle de Colchagua. “Es un lugar único para vivir la experiencia de la caída libre por primera vez o iniciarse en el deporte a través de un curso de paracaidismo. Volar sobre los viñedos de uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Chile convierte cada salto en una experiencia única”, relata.