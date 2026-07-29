¿Dónde juegan las Diablas? Los clubes que defienden las seleccionadas que representarán a Chile en el Mundial

Los clubes que defienden las seleccionadas que representarán a Chile en el Mundial. Foto: Photosport.

El mes de agosto es esperado con ansias por las Diablas. El 15 de dicho mes harán su debut en el Mundial de Hockey Césped de Países Bajos y Bélgica.

Hace algunas semanas el técnico Cristóbal Rodríguez oficializó la nómina de jugadoras que estarán presentes, destacando entre ellas la presencia de Manuela Urroz, Denise Rojas, Sofía Filipek y María Jesús Maldonado, quienes también integraron el plantel mundialista en 2022.

De todas ellas hay cuatro representantes que compiten fuera del país. Natalia Marambio, Doménica Ananías y Agustina Solano lo hacen en España, mientras que Fernanda Arrieta lo hace en Alemania.

Mientras que en el plano local, seis jugadores representan al Prince of Wales Country Club y otras tres a Universidad Católica. Tres representantes también tiene el Club Manquehue, mientras que Old Gabs, COGS, Old Reds y Club Deportivo Alumni tienen a una jugadora de su plantilla en el listado.

Estos son los clubes que defienden las Diablas

Natalia Salvador Marambio: RST Santander (España)

Doménica Ananías: Real Sociedad (España)

Agustina Solano: RST Santander (España)

Fernanda Arrieta Mesías: Rot-Weiss (Alemania)

Antonia Sáez: Prince of Wales Country Club

Antonia Morales Orchard: Prince of Wales Country Club

Francisca Irazoqui: Prince of Wales Country Club

Florencia Barrios Roccatagliata: Prince of Wales Country Club

María Jesús Maldonado: Prince of Wales Country Club

Simone Avelli Maira: Prince of Wales Country Club

Fernanda Villagrán: Club Manquehue

Paula Valdivia: Club Manquehue

Laura Müller: Club Manquehue

Denise Rojas: Universidad Católica

Fernanda Flores: Universidad Católica

Constanza Palma: Universidad Católica

Constanza Muñoz del Valle: Old Gabs

Sofía Filipek: COGS

Manuela Urroz Richter: Old Reds

Josefa Salas Kuscevic: Club Deportivo Alumni

El análisis a las rivales de las Diablas

En el momento en el que el técnico Cristóbal Rodríguez dio a conocer a las nominadas, aprovechó la ocasión para analizar sus rivales en el Grupo A, donde están también Países Bajos, Japón y Australia. Según lo señalado por el DT, el elenco neerlandés es la gran amenaza, mientras que los otros dos países son los más abordables.

“Es un grupo muy difícil y vamos a ir partido a partido. El foco estará en Países Bajos... Luego vienen Japón y Australia, los cuales son rivales muy difíciles y que se les puede ganar. Pero también se puede perder. El objetivo es ganarle a esos dos equipos”, analizó Rodríguez.

Tras ello, agregó que “por historia y por ranking, Australia es más que nosotros y Japón es bastante parejo. Pero podemos ganar los dos, que sería el ideal y nuestro objetivo principal, pues nos meteríamos entre los ocho primeros y es el sueño que llevamos para este Mundial”.

La programación de las diablas

Sábado 15 de agosto

10.00 Países Bajos vs. Chile

Lunes 17 de agosto

03.30 Chile vs. Japón

Miércoles 19 de agosto