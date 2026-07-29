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    ¿Dónde juegan las Diablas? Los clubes que defienden las seleccionadas que representarán a Chile en el Mundial

    Este sábado 15 de agosto la selección chilena de hockey césped femenino hará su debut en la Copa de Países Bajos y Bélgica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Los clubes que defienden las seleccionadas que representarán a Chile en el Mundial. Foto: Photosport. ANTONIO VALENCIA/PHOTOSPORT

    El mes de agosto es esperado con ansias por las Diablas. El 15 de dicho mes harán su debut en el Mundial de Hockey Césped de Países Bajos y Bélgica.

    Hace algunas semanas el técnico Cristóbal Rodríguez oficializó la nómina de jugadoras que estarán presentes, destacando entre ellas la presencia de Manuela Urroz, Denise Rojas, Sofía Filipek y María Jesús Maldonado, quienes también integraron el plantel mundialista en 2022.

    De todas ellas hay cuatro representantes que compiten fuera del país. Natalia Marambio, Doménica Ananías y Agustina Solano lo hacen en España, mientras que Fernanda Arrieta lo hace en Alemania.

    Mientras que en el plano local, seis jugadores representan al Prince of Wales Country Club y otras tres a Universidad Católica. Tres representantes también tiene el Club Manquehue, mientras que Old Gabs, COGS, Old Reds y Club Deportivo Alumni tienen a una jugadora de su plantilla en el listado.

    Estos son los clubes que defienden las Diablas

    • Natalia Salvador Marambio: RST Santander (España)
    • Doménica Ananías: Real Sociedad (España)
    • Agustina Solano: RST Santander (España)
    • Fernanda Arrieta Mesías: Rot-Weiss (Alemania)
    • Antonia Sáez: Prince of Wales Country Club
    • Antonia Morales Orchard: Prince of Wales Country Club
    • Francisca Irazoqui: Prince of Wales Country Club
    • Florencia Barrios Roccatagliata: Prince of Wales Country Club
    • María Jesús Maldonado: Prince of Wales Country Club
    • Simone Avelli Maira: Prince of Wales Country Club
    • Fernanda Villagrán: Club Manquehue
    • Paula Valdivia: Club Manquehue
    • Laura Müller: Club Manquehue
    • Denise Rojas: Universidad Católica
    • Fernanda Flores: Universidad Católica
    • Constanza Palma: Universidad Católica
    • Constanza Muñoz del Valle: Old Gabs
    • Sofía Filipek: COGS
    • Manuela Urroz Richter: Old Reds
    • Josefa Salas Kuscevic: Club Deportivo Alumni

    El análisis a las rivales de las Diablas

    En el momento en el que el técnico Cristóbal Rodríguez dio a conocer a las nominadas, aprovechó la ocasión para analizar sus rivales en el Grupo A, donde están también Países Bajos, Japón y Australia. Según lo señalado por el DT, el elenco neerlandés es la gran amenaza, mientras que los otros dos países son los más abordables.

    “Es un grupo muy difícil y vamos a ir partido a partido. El foco estará en Países Bajos... Luego vienen Japón y Australia, los cuales son rivales muy difíciles y que se les puede ganar. Pero también se puede perder. El objetivo es ganarle a esos dos equipos”, analizó Rodríguez.

    Tras ello, agregó que “por historia y por ranking, Australia es más que nosotros y Japón es bastante parejo. Pero podemos ganar los dos, que sería el ideal y nuestro objetivo principal, pues nos meteríamos entre los ocho primeros y es el sueño que llevamos para este Mundial”.

    La programación de las diablas

    Sábado 15 de agosto

    • 10.00 Países Bajos vs. Chile

    Lunes 17 de agosto

    • 03.30 Chile vs. Japón

    Miércoles 19 de agosto

    • 03.30 Chile vs. Australia

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