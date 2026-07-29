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    La millonaria oferta de Medio Oriente que tiene a Erick Pulgar con medio pie fuera de Flamengo

    Da acuerdo con los medios brasileños, un club de Arabia Saudita está dispuesto a pagar la cláusula de salida, muy baja para los parámetros del gigante carioca. La directiva intenta impedir su salida, mientras un cuadro europeo entró en la puja.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Erick Pulgar tiene ofertas para salir de Flamengo. FOTO: @erickoficial Lucas Almeida. Servicios / La Tercera

    Erick Pulgar está en la puerta de salida de Flamengo. No tanto por su intención de abandonar al gigante de Río de Janeiro, donde es jugador clave para el técnico Leonardo Jardim, sino más bien por los importantes ofrecimientos económicos que lo alejan de Brasil.

    De acuerdo con el medio RTI Esporte, el volante chileno se encuentra en negociaciones avanzadas para dejar al Mengao. Incluso, el jugador de 32 años ya ha comunicado internamente al club carioca su deseo de buscar nuevos retos en este mercado de fichajes.

    El antofagastino tiene contrato con el equipo rubro-negro hasta diciembre de 2027. Sin embargo, el bajo momento de su cláusula de salida, muy lejos de la realidad del resto del plantel del Fla. Esa fue una de las condiciones que puso el futbolista y su entorno para firmar la extensión del vínculo, en el primer semestre del año pasado.

    Según el citado portal, esta decisión se produce después de que el jugador sintiera que su contrato no reflejaba su importancia para el equipo. Titular habitual, el chileno tiene uno de los salarios más bajos entre los jugadores estrella del Flamengo.

    Precisamente, esa fue una de las condiciones que se discutieron en esta última extensión. Antes de esa nueva firma, el ingreso anual del chileno no llegaba al millón y medio de dólares. Después de extender el compromiso, el exjugador de la Fiorentina pasó a recibir alrededor de 2,7 millones de la misma moneda, cada 365 días.

    Puerta de salida

    Después de esa última rúbrica, el precio para permitir la partida de Pulgar quedó estipulado en una suma más que accesible. Una negociación que fue muy cuestionada por el expresidente del club, el empresario Rodolfo Landim.

    “Esta dirigencia hizo muy mal al renegociar el contrato de Erick Pulgar. Vi que la cláusula de rescisión hablaba de 4,5 millones de dólares, eso es un grave error”, advirtió el anterior mandamás del cuadro más popular de Brasil.

    Esta cantidad permite a cualquier institución proceder a negociar con el atleta sin depender de un acuerdo directo con la directiva del Mengao. Ese es el argumento al que se aferran los nuevos interesados por contar con los servicios de Pulgar.

    Una de las instituciones que ya realizó movimientos fue al Neom, escuadra recién ascendida a la máxima categoría de Arabia Saudita. El club de Medio Oriente ya mostró interés en fichar al jugador chileno y tiene la intención de pagar la cláusula de rescisión estipulada en su contrato.

    En el entorno del futbolista creen que Flamengo tendrá dificultades para igualar la oferta económica presentada por los saudíes, quienes están dispuestos a pagar cerca de 4 millones de dólares por temporada.

    El mismo medio advierte que los representantes del centrocampista consideran que el contrato actual está desactualizado y esperan un nuevo aumento salarial. La directiva del club considera al futbolista como una pieza clave en el sistema del equipo y está trabajando para presentarle una nueva propuesta de contrato.

    La idea del director deportivo del Fla, José Boto, es ofrecer un contrato con mejores condiciones económicas, buscando equilibrar el reconocimiento financiero con la continuidad del jugador a petición del entrenador Leonardo Jardim.

    En la misma línea, el Monaco de Francia también tiene en carpeta al antofagastino. La llegada de Filipe Luís a la banca del cuadro del Principado puso a trabajar a la directiva en su fichaje. Pese a ello, la falta de plazas extracomunitarias puede hacer caer el traspaso.

    Más sobre:FútbolErick PulgarFlamengoNeomMonaco

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