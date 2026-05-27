Tras rechazar el llamado de Córdova a la Roja: Erick Pulgar reaperece en triunfo de Flamengo en la Copa Libertadores

Mientras la selección chilena ya prepara en Juan Punto Durán los amistosos de junio ante Portugal y República Democrática del Congo, una de las ausencias en la nómina de Nicolás Córdova volvió a sumar minutos en Brasil. Erick Pulgar reapareció este martes en la victoria de Flamengo sobre Cusco por la Copa Libertadores.

El mediocampista ingresó a los 60 minutos, cuando el encuentro todavía estaba igualado sin goles. El cuadro brasileño terminó imponiéndose por 3-0 con dos tantos de Bruno Henrique y un penal convertido por Lucas Paquetá.

Pulgar no jugaba desde hace más de un mes debido a una lesión en el hombro. Por lo mismo, su ausencia en la convocatoria de Selección podía ser atribuida a problemas físicos. Sin embargo, el volante volvió a la actividad sin inconvenientes. Claro, que tal como informó El Deportivo, la idea del volante ha sido privilegiar su presente en el Flamengo donde no ha podido repetir la gran temporada 2025.

Además, el ex Universidad Católica estudia las ofertas que se le presentaron desde Qatar y Estados Unidos (Al Rayyan, Austin y Cincinnati).

El formado en Deportes Antofagasta sumó sus primeros minutos tras la lesión y participó en el cierre del partido disputado por Flamengo en el torneo continental en el último partido de la fase de grupos. El Mengao terminó como líder del Grupo A en la Libertadores, con 16 puntos, por encima de Estudiantes (nueve unidades), Independiente Medellín (siete) y Cusco (un punto).

El jugador de 32 años acumula casi dos años sin disputar encuentros con la selección chilena. Su última aparición con la Roja fue el 15 de octubre de 2024, en la derrota por 4-0 ante Colombia por las Eliminatorias, cuando el equipo era dirigido por Ricardo Gareca.