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    “Utilizó todas las armas que le dejó usar el árbitro”: las quejas en Colombia tras el triunfo de O’Higgins sobre Millonarios

    La prensa de ese país valoró la victoria del elenco de Rancagua, pero también algunos criticaron el tiempo que hizo en la segunda parte para resistir la ventaja y clasificar en la Copa Sudamericana.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    “Utilizó todas las armas que le dejó usar el árbitro”: las quejas colombianas tras el triunfo de O’Higgins sobre Millonarios. LEONARDO CASTANEDA/VIZZORIMAGE/PHOTOSPORT

    O’Higgins golpeó en Colombia. Este martes, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, venció en Bogotá a Millonarios por 1-2, un resultado que les permitió sacar al equipo cafetalero del segundo lugar del Grupo C y clasificar a los playoffs de los octavos de final.

    Los medios de comunicación y periodistas de ese país criticaron el semestre de Millonarios, que se quedó sin nada, pero también el comportamiento del elenco de Rancagua, que en la segunda parte hizo tiempo con los saques de arco de Omar Carabalí y las infracciones.

    El más llamativo en esa materia fue el comunicador Tito Puccetti, quien relató el duelo para la cadena DSports, que se lanzó contra la conducta de O’Higgins y la poca decisión del árbitro Darío Herrera para cortar estas acciones: “Si ustedes sacan rápido, este jugador se tiene que parar”, dijo en su relato en los descuentos, cuando un futbolista chileno se quedó en el césped más del tiempo debido. “Es increíble que caigamos todavía en las trampas”, añadió.

    Foto: Castaneda/VizzorImage/Photosport LEONARDO CASTANEDA/VIZZORIMAGE/PHOTOSPORT

    Luego, con el triunfo celeste ya consumado, el comunicador le dio los méritos a la escuadra chilena, pero también repitió su molestia contra el arbitraje y el comportamiento de O’Higgins: “Utilizó todas las armas que le dejó usar el árbitro”.

    “Doloroso fracaso”

    En tanto, los medios de comunicación escritos de ese país centraron más su análisis en la poca eficiencia que mostró el equipo capitalino. El sitio El Tiempo publicó: “Millonarios sufrió un nuevo y doloroso fracaso: perdió contra O’Higgins y se despidió de la Copa Sudamericana”.

    En su crónica, destacaron la primera parte del duelo, en donde la escuadra de Lucas Bovaglio marcó los dos tantos que le dieron la clasificación: “El primer tiempo de Millonarios fue de terror. Errores por todas partes, una defensa que hacía agua, un medio campo sin marca y sin creación, dos delanteros entre los que se notaba la tensión y un error que ya no es defecto, sino característica del equipo: cualquier pelota que le levanten obliga a los hinchas a armar grupos de oración para que no les rematen”.

    Una evaluación parecida efectuó el sitio web de la tradicional Radio Caracol: “Millonarios decepcionó en Copa Sudamericana; cayó 1-2 con O’Higgins, ante sus hinchas en Bogotá”, titularon. “En el estadio Nemesio Camacho El Campín y con sus aficionados, Millonarios no pudo con O’Higgins y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en la fase de grupos”, escribieron en el interior de la nota.

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