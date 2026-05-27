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    Hamas confirma la muerte del líder de su brazo militar en un bombardeo de Israel contra Gaza

    El grupo islamista ha reiterado que la muerte de Odé “afirma la continuación del camino de resistencia”.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

    El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha confirmado este miércoles la muerte del líder de su brazo militar, Mohamad Odé, en un bombardeo ejecutado el martes contra la ciudad de Gaza, una semana después de ser nombrado para el cargo tras el asesinato de su predecesor, Ezeldín Hadad, en otro ataque contra el enclave.

    El grupo islamista ha señalado que Odé “ascendió a las principales filas de la yihad y el sacrificio” y ha afirmado que deja detrás de sí “una nueva página de orgullo y dignidad con su sangre”, según ha recogido el diario palestino ‘Filastin’.

    Asimismo, ha convocado a la población a participar en su funeral y el de varios miembros de su familia muertos en el bombardeo en la ciudad de Gaza y ha reiterado que la muerte de Odé “afirma la continuación del camino de resistencia”.

    El Ejército de Israel y el Shin Bet -el servicio de Inteligencia interior de Israel- habían indicado en un comunicado conjunto publicado a primera hora del día que Odé fue “eliminado” en el bombardeo, en el que “fueron atacados varios edificios en el corazón de la ciudad de Gaza que le servían de refugio”, un ataque perpetrado a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

    Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha señalado en un mensaje en redes sociales que Odé “se reunirá con sus cómplices en la profundidad del infierno” y ha destacado que es el cuarto líder del brazo militar de Hamás asesinado desde el 7 de octubre de 2023. Previamente, Israel mató a Yahya Sinwar --en octubre de 2024--, Mohamed Sinwar --en mayo de 2025-- y a Hadad.

    Katz ha felicitado a las FDI y al Shin Bet por “la brillante ejecución” del bombardeo y ha recordado que Israel “prometió eliminar a todos los que encabezaron la masacre del 7 de octubre”. “Lo haremos. Todos están marcados para la muerte, allá donde estén”, ha amenazado el ministro israelí.

    El Ministerio de Sanidad gazatí indicó el martes que al menos 906 personas han muerto y 2.747 han resultado heridas a causa de ataques perpetrados por Israel desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, antes de cifrar en más de 72.800 los muertos y 172.800 los heridos por la ofensiva desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

    Más sobre:HamasIsraelGaza

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