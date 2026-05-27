Carabineros realiza masivo despliegue en paraderos y estaciones de Metro: operativo contempla cerca de 100 funcionarios en la RM

Durante la mañana de este miércoles, personal de Carabineros realiza un masivo despliegue en paraderos y estaciones de Metro.

De acuerdo al detalle entregado por Carabineros, en el caso de la Región Metropolitana, son alrededor de 100 Carabineros y 30 radiopatrullas las que se desplegarán con el fin de realizar un copamientos de determinados lugares.

El director general de Carabineros, Marcelo Araya, expresó que este fortalecimiento de la presencia policial se está realizando a nivel nacional y si las circunstancias lo ameritan, el personal se encuentra capacitado para realizar controles de identidad y fiscalizaciones.

“Estamos bajo el concepto de reforzar estos servicios, que es lo que gente nos pide, mayor presencia policial, mayores carabineros en cuanta cantidad. Pero como les digo, esto es no solamente aquí en Santiago, sino que también en todas las regiones del país”, señaló.

En la misma línea, agregó que “esto también obedece a una dinámica que estamos llevando a cabo. Estos son varios servicios que se van realizando”, y que “se van a seguir desarrollando en distintos horarios, en distintos lugares también, conforme a lo que es el estudio y el análisis de la problemática policial“.

El director general de Carabineros finalmente señaló que “esto es una primera fase de un conjunto de acciones. También vamos a estar realizando estos operativos conjuntos que van de la mano en fortalecer controles y fiscalizaciones. En esta primera fase vamos a hacer un despliegue que apunta principalmente a lo que es la presencia, el fortalecimiento de la función preventiva institucional”.