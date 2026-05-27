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    “Se llevaron el premio de consuelo”: la reacción de la prensa uruguaya al triunfo de Nacional sobre Coquimbo Unido

    El Bolso se impuso por la cuenta mínima a los Piratas, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: FocoUy/Photosport FOCOUY/PHOTOSPORT

    Coquimbo Unido no pudo ante Nacional en Uruguay y cayó por la cuenta mínima, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El único gol de la jornada fue obra de Maxi Gómez, quien clavó un espectacular tiro libre por sobre la barrera. Sin embargo, a pesar de este resultado, los Piratas igual clasificaron como líderes del Grupo B del torneo, mientras que el Bolso se tuvo que conformar con el tercer puesto y un lugar en los playoffs de la Copa Sudamericana, un torneo de menos relevancia.

    Por este motivo, los medios de comunicación charrúas destacaron la victoria de Nacional, aunque sabiendo que no era el objetivo principal en una zona en la que debieron haber clasificado. El sitio El Observador tituló: “Nacional 1-0 Coquimbo Unido: los albos ganaron en el Parque por la Libertadores y se llevaron el premio consuelo de ir al repechaje de la Copa Sudamericana”. Luego, añadieron: “Con un golazo de tiro libre de Maximiliano Gómez y tres bajas por lesión durante el partido (Luis Mejía, Baltasar Barcia y Rodrigo Martínez), Nacional venció en su último encuentro de la fase de grupo de la Copa Libertadores”.

    Foto: FocoUy/Photosport FOCOUY/PHOTOSPORT

    En tanto, El País de Uruguay destacó la actitud con la que el elenco dirigido por Jorge Bava salió a buscar el compromiso ante El Barbón: “De arranque, Nacional demostró que aunque se quedó afuera de la Copa Libertadores 2026 quería continuar en Copa Sudamericana porque sabiendo que un triunfo se lo iba a otorgar, desde el primer minuto lo fue a buscar y lo encontró gracias a un golazo de Maximiliano Gómez. El ‘9′ se hizo cargo de un tiro libre al borde del área y lo puso en ventaja ante Coquimbo Unido”.

    “Pese a ese panorama y la arremetida que tuvo Coquimbo durante algunos pasajes del complemento, el Bolso lo aguantó, Ignacio Suárez sacó la única chance de peligro que generó el rival y de esta forma se metió en la Copa Sudamericana al finalizar tercero en la fase de grupos”, añadieron.

    Con este triunfo uruguayo, el elenco de Hernán Caputto igual acaba puntero del Grupo B con 10 unidades, segundo terminó Deportes Tolima de Colombia con ocho, los mismos que Nacional, mientras que el colista fue Universitario de Perú con seis.

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