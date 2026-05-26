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    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    Con apenas 28 años, Valentina Barna Fermandois logró posicionar su marca de cosmética con presencia a lo largo de todo el país. Pero antes de convertirse en la fundadora de BWild, era una joven inquieta que siempre estaba imaginando nuevas ideas de negocio y buscando la manera de crear algo propio y alineado con la protección del medioambiente.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    “Desde muy chica siempre tuve una personalidad muy inquieta y emprendedora, constantemente estaba pensando en ideas de negocio y buscando oportunidades para crear algo propio”, cuenta Valentina Baena, ingeniera comercial. Sin embargo, los negocios no eran su única pasión.

    “Me fascinaban las marcas de belleza, los productos, las campañas y sobre todo entender qué había detrás de cada fórmula y cómo los ingredientes podían realmente aportar a la piel”, explica.

    Durante años observó con atención el mercado internacional de la cosmética. Mientras en Chile seguían dominando las marcas tradicionales, en otros países comenzaba a crecer con fuerza un movimiento de belleza más consciente y amigable con el planeta. “Empecé a notar un cambio muy fuerte en la industria de la belleza a nivel global. Comenzaron a surgir marcas cruelty free, veganas, con ingredientes más amigables y a precios mucho más accesibles que las marcas de lujo tradicionales”, relata.

    La curiosidad se transformó rápidamente en obsesión. Valentina comenzó a estudiar formulaciones, ingredientes y tendencias internacionales, hasta que entendió que quería crear una marca alineada con esa nueva manera de consumir belleza: “Quería construir una marca más moderna y mucho más cercana”.

    Así nació BWild hace dos años. La idea era clara: acercar a Chile productos inspirados en el movimiento clean beauty y “love to be green”, pero con una identidad fresca, entretenida y cercana a las nuevas generaciones.

    Para Valentina, la belleza hoy ya no pasa solo por la estética. “Esta generación compra informada”, afirma. “No era solamente traer un producto bonito o una marca aspiracional, sino que tuviera conexión con los valores de cada persona que la eligiera”.

    Esa filosofía se refleja en cada detalle de BWild, desde productos veganos y cruelty free, hasta fórmulas sin sulfatos ni parabenos y envases reciclables. “La idea es hacerlo todo circular”, explica. “Y además formulaciones que realmente te hagan bien al cuerpo con ingredientes beneficiosos como ácido hialurónico, provitamina B5, niacinamida o retinol”.

    El camino, sin embargo, no estuvo exento de desafíos. Entrar a competir en una industria saturada y altamente competitiva siendo una mujer joven no siempre fue sencillo. “Todavía siento que de repente miran en menos a las mujeres emprendedoras o líderes”, reconoce. Aun así, cree que las cosas están cambiando. “Hoy día hay muchas más mujeres empoderadas y emprendedoras que antes”, asegura. Y agrega: “Lo que estoy logrando hoy día con menos de 30 años lo va a lograr también otra chica, y le van a dar muchas más atribuciones. Hoy todavía están un poco trabadas”.

    A futuro, sueña con expandir la marca dentro y fuera del país. “Uno de mis mayores orgullos sería que BWild pudiera transformarse en un referente creado por una mujer joven chilena, demostrando que en Chile se pueden construir marcas modernas, innovadoras y con visión internacional antes de los 30”, afirma.

    Más sobre:BellezaCosméticaCosmética conscientecruelty freeBWild

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