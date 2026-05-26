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    Desaparición de concejala de Villa Alegre: Fiscalía confirma que patente encontrada pertenece a auto de María Ignacia González

    Asimismo, el fiscal a cargo del caso señaló que una de las hipótesis es que “el vehículo podría encontrarse hacia el sector contrario, en el curso del agua del río".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El fiscal regional de Maule, Julio Contardo, encargado del caso de la desaparición de María Ignacia González, la concejala de Villa Alegre, confirmó a la familia de la víctima que la placa patente encontrada hace unos días en el río es del auto de la mujer.

    “Acabamos de tener una reunión con la familia, con las hijas de la concejala y sus abogados, para informarles respecto de la investigación y las búsquedas en el río Loncomilla”, precisó el persecutor en una vocería.

    En esa línea, confirmó que han “encontrado nuevos puntos de interés”, precisando que buzos de la Policía de Investigaciones se sumergieron en las proximidades de la balsa hacia el sector norte, y “allí fue hallado, por el recurso de la Policía de Investigaciones, una patente. Esa patente se corresponde con la patente delantera del vehículo de la concejala”.

    En torno a ello, se desplegaron con el apoyo de la delegación regional y la Seremi de Obras Públicas, obteniendo maquinaria necesaria para excavar en las proximidades de dicho punto. Sin embargo, no se realizaron nuevos hallazgos.

    “Esto, sin lugar a dudas, es un hallazgo importante y relevante para la investigación. En virtud de aquello, hoy día, el día de ayer, probablemente mañana se hará una búsqueda, están trabajando en el lugar buzos de la Policía de Investigaciones y también del grupo de Carabineros, que han tenido que ponerlos a disposición de la investigación, rastreando todo el lugar, tanto en la zona en la que trabajaron la maquinaria como en el sector sur de la balsa”, expresó el persecutor.

    Además, el fiscal indicó que una de las hipótesis es que “el vehículo podría encontrarse hacia el sector contrario, en el curso del agua del río; esto es, al sur de la balsa”. Por ello, puntualizó que “estos trabajos van a seguirse realizando; estamos disponiendo también de nuevas herramientas tecnológicas que nos permitan intensificar la búsqueda”.

    Más sobre:Villa AlegreMaría Ignacia GonzálezFiscalíaMaule

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