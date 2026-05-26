De The Strokes a The Cure: la colección de poleras rockeras de Pedro Pascal

Reconocido fan de la música, el popular actor chileno Pedro Pascal ha lucido algunas de sus poleras de colección de sus bandas favoritas, incluso en eventos internacionales.

Desde poleras de The Strokes, hasta joyas de colección de The Cure, de la que es un confeso admirador. Por eso, en medio de la promoción de The Mandalorian y Grogu, la estrella explicó a NME las historias detrás de cada prenda.

Según detalló al medio, la banda de Julian Casablancas y compañía le resultó un apoyo vital. Por eso se motivó para adquirir una polera. “The Strokes representan los 2000 para mí. Ya había superado la etapa de ser un friki de la música. Estaba trabajando muy duro para conseguir un trabajo; era la típica época de lucha por salir adelante como adulto. The Strokes encajaban con eso, pero también lograron trascender la rutina. Yo pensaba: ‘¿Qué es esto? ¿Quiénes son?’”.

Otra polera que es de sus favoritas es una de Cypress Hill, que adquirió en sus días en la secundaria. “El instituto estaba en Los Alamitos, que es del condado de Orange, en la frontera con Long Beach, en el sur de California. ¡Costa Oeste, nena!”, comentó. “La compré por lo que Cypress Hill significa para mí. De vez en cuando me la pongo. Es una camiseta que estiliza la figura, así que tengo que estar en forma para poder ponérmela”.

Por cierto no puede faltar su polera de The Cure, su banda favorita de la vida. “Compré esta camiseta yo mismo, en París, en una tienda de discos. Mi estilista se va a enfadar bastante, aunque sí que me da su aprobación”, detalla Pascal.

Curiosamente, el actor no había podido ver al grupo durante muchos años. “Por fin pude ver a The Cure en directo por primera vez aquí en Londres con Ebon Moss-Bachrach mientras rodábamos Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos. Fue uno de los mejores conciertos. Supuse —qué descortés de mi parte— que probablemente me había perdido la época en la que era mejor verlos en directo. Pero fue, literalmente, uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. Estuve llorando casi todo el rato”.

Consultado respecto a la chance de conocer a Robert Smith, el líder del grupo, Pedro Pascal se mostró tímido. “No me atrevería a conocer a Robert Smith . No puedo con los músicos. Para mí son dioses. Lo mismo con las estrellas de cine, como Sigourney Weaver [ coprotagonista de The Mandalorian y Grogu ], pero al menos podemos hablar de una experiencia y una habilidad compartidas. Los músicos y cantantes son como extraterrestres para mí”.