Una película “con mentalidad televisiva” y Pedro Pascal: las claves de The Mandalorian y Grogu

“Este es el camino”, reza el mantra de los mandalorianos. Una idea que debieran repetir más que nunca ante la llegada a la gran pantalla de The Mandalorian y Grogu, película dirigida por Jon Favreau y derivada de la exitosa serie de Disney+ protagonizada por el chileno Pedro Pascal.

Con estreno oficial en Chile para este jueves 21 de mayo, se trata del primer largometraje del universo Star Wars desde El ascenso de Skywalker (2019). Es una apuesta alta porque además del despliegue de recursos tecnológicos y batallas espectaculares, incluye la participación dos estrellas de Hollywood, Sigourney Weaver y Jeremy Allen White.

A continuación, algunos claves que contienen spoilers sobre la película.

El filme trata una historia unitaria. Ubicado temporalmente tras los sucesos de la caída del Imperio en El regreso del Jedi, el cazarrecompensas Din Djarin (Pedro Pascal) es contratado por la Coronel Ward de la Nueva República (Sigourney Weaver) para rescatar a Rotta the Hutt (en la voz de Jeremy Allen White), hijo y único heredero del legendario Jabba the Hutt. Este corre el riesgo de ser esclavizado como gladiador por el malvado Lord Janu.

The Mandalorian y Grogu

Por supuesto, Din Djarin es acompañado por su inseparable Grogu, el inconfundible -y siempre hambriento- baby Yoda. Tiene escenas en que despliega su poder, por ejemplo, ayudando a recuperar al mandaloriano tras una dura batalla contra una serpiente dragón que lo ataca con su mordida ponzoñosa. De alguna forma, en esta nueva era de la franquicia en Disney, son lo que fueron Han Solo y Chewbacca para la trilogía original.

En general se trata de un producto cinematográfico muy claro. “Es una película muy simple y directa, a prueba de dummies o de “inexpertos en el universo Star Wars”“, apunta Rodrigo González, el crítico de cine de Culto. ”Quien no haya visto la serie The Mandalorian la entederá igual, pues en unos cuántos segundos todo queda dicho al inicio a través de los clásicos carteles explicativos que ya inauguró la primera Star Wars, allá por 1977 y que comenzaba como ‘En una galaxia muy lejana’“.

“Es una película western, que es el género que está detrás de la saga completa y también detrás de la serie -agrega-. Es decir, un cazarrecompenzas que tiene a estar del lado de los buenos recibe la misión de rescatar a alguien por encargo de los líderes de la República y en esa misión es ayudado por su fiel y popular amigo Grogu. En el camino debe enfrentarse a los villanos del Imperio. Todo se cuenta en viñetas que no exigen demasiada concentración, con diálogos claros y una galería infinita de monstruos, bicharracos y criaturas alienígenas de todas las calañas. Hay mucha utilización de efectos especiales, pero Pedro Pascal (con y sin máscara) y el querido Grogu le dan entidad y algo de espesor al asunto".

Es claro que The Mandalorian y Grogu es una película de entretención dura y apunta al fandom de la saga. “Se ve, suena y se siente como una película de Star Wars“, escribió The Hollywood Reporter. Sin embargo, las críticas son mixtas; se reconoce que el producto funciona, pero no tiene mayor peso y probablemente no sea muy memorable.

Así lo marca la reseña de Variety, voz autorizada sobre la industria cinematográfica. “Al llevar The Mandalorian a la gran pantalla, Disney, el creador del multiverso de Star Wars, no ofrece más (ni menos) que un par de episodios agradables, entretenidos y algo olvidables, unidos, aunque con la acción a gran escala de una superproducción cinematográfica. Sin embargo, es innegable que The Mandalorian and Grogu se presenta con una clara mentalidad televisiva. En resumen, quizás eso sea lo que Star Wars es ahora".

Una opinión similar apuntó The Guardian. “Favreau nos presenta una buena cantidad de criaturas exóticas y horribles contra las que el Mandaloriano, a menudo llamado “Mando”, tiene que luchar, incluyendo una serpiente colosalmente repugnante que emerge de las profundidades viscosas gobernadas por los reptilianos y engañosos Hutts. La película es entretenida y avanza con suficiente soltura, pero quizás le falte la humanidad, el humor y el extravagante melodrama espacial que han hecho y siguen haciendo entrañable a Star Wars".

The Mandalorian y Grogu

Para The Hollywood Reporter, el filme “se ve, suena y se siente como una película de Star Wars y sin embargo, sigue pareciendo obstinadamente pequeña por su trama y temas relativamente intrascendentes. Es difícil imaginar que alguien la vea como su primera película de Star Wars y quede enganchado para siempre, como les sucedió a quienes vieron la trilogía original en el cine".

Una opinión similar es la de Rodrigo González. “[La película] no marcará ninguna tendencia ni dividirá aguas, pero vale una entrada al cine para olvidarse por un par de horas de las inclemencias de este mundo”.

Por cierto, un gancho para el público chileno es la presencia de Pedro Pascal, la mayor estrella local en Hollywood. Aunque se quita el casco en contadas ocasiones, se le puede ver. Según Variety el chileno “es un actor tan agradable que puede resultar difícil imaginarlo como un tipo duro”.

¿Cuánto le suma una película de este tipo a Pedro Pascal? Responde Rodrigo González. “Confirma a Pedro Pascal como un actor confiable y muy bueno en las historias donde su sola presencia puede identificar al espectador. Es lo que hizo en las series The Last of Us y Games of Thrones, pero también en Gladiador. Aunque esté con máscara, su sola voz y la cadencia de sus movimientos son capaces de otorgar cierta dimensión al personaje, que hay que reconocerlo, no es particularmente profundo en términos piscológicos. Pero no, no agrega nada nuevo a su carrera. Es más de lo mismo. Ya está siendo bueno que Pedro Pascal pase a otro nivel o lo veamos en una película de mayores registros. Sabemos que puede ser un muy buen comediante (En The Unbearable Weight of Massive Talent, con Nicolas Cage, por ejemplo) y que tiene carisma, pero falta el paso extra para consagrarlo totalmente, en mi humilde opinión, como estrella. Es lo que le pasó a Leonard DiCaprio después de comenzar a trabajar con Martin Scorsese, por ejemplo".

The Mandalorian y Grogu estará disponible desde este 21 de mayo en las salas de cine de Chile.