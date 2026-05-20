Cancillería expresa su malestar al embajador de Israel por “trato degradante” a chilenos detenidos de la flotilla Sumud

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que manifestó su malestar al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, por la detención de chilenos que viajaban en la flotilla Global Sumud.

La flotilla, compuesta por unos 50 barcos fue interceptada el lunes frente a las costas de Chipre, mientras se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. Según denunció la delegación chilena de la Global Sumud, hay "cuatro chilenos secuestrados recibiendo trato denigrante”.

Este miércoles el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, publicó un video donde se ve junto a decenas de activistas detenidos. En el extracto audiovisual, la autoridad se burla de las personas y les dice: “Bienvenidos a Israel”.

Al respecto, la Cancillería informó que “en relación con la detención por las autoridades israelíes de los chilenos que se dirigían en la flotilla Sumud a Gaza, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado su malestar al embajador de Israel en Chile por el trato degradante al que se ha sometido a los detenidos por parte de un miembro del gabinete del Gobierno de Israel".

“El Gobierno de Chile hace un llamado al Gobierno israelí a garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas y a asegurar su pronta libertad”, indicaron.