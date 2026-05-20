Un Coquimbo cerca y una UC obligada: la calculadora de los equipos chilenos para pasar a octavos en la Copa Libertadores

La fase de grupos de la Copa Libertadores entra en su etapa decisiva y los equipos chilenos que participan, Coquimbo Unido y Universidad Católica, mantienen buenas opciones de clasificar a los octavos de final. A los Piratas les resta un duelo para cerrar el grupo B, mientras que los de la franja aún tienen dos partidos por jugar en la zona D. El primero de ellos será este jueves a las 20.30 horas, ante Barcelona de Guayaquil, en el Claro Arena.

Coquimbo Unido es líder de su zona, pero aún no puede festejar

Este martes, el equipo que dirige Hernán Caputto goleó por 3-0 a Deportes Tolima en la quinta fecha de la fase grupal. Este resultado los deja como punteros con 10 unidades, seguidos por Deportes Tolima con siete, mientras que Nacional de Montevideo y Universitario de Lima ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente, con cuatro puntos.

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Los Piratas estarán atentos al partido que sostendrán este miércoles uruguayos y peruanos, en Montevideo, a las 18 horas, ya que hay dos resultados que los podrían meter ya entre los 16 mejores clubes del continente: si gana Universitario o si hay un empate. En el primer caso, si los peruanos ganan los seis puntos que les restan por disputar, recién igualarían a Coquimbo, pero el elenco chileno tiene ventaja en el enfrentamiento directo con el equipo crema, al que venció en Lima y en el Francisco Sánchez Rumoroso. En la segunda opción, si igualan, a ambas instituciones se les haría imposible alcanzar las unidades del elenco del Mono Sánchez y compañía.

El único resultado que los haría esperar hasta la última fecha es una victoria de Nacional, algo que traería más problemas: los charrúas harían siete puntos y en la última jornada se miden contra los Piratas, en Uruguay. Un triunfo del Bolso en ese duelo los dejaría a un paso de los octavos de final, ya que superarían al elenco chileno en enfrentamientos directos gracias al empate 1-1 que obtuvieron en la Cuarta Región, pero habría que esperar qué pasa con los colombianos. ¿Por qué? Porque si vencen a los limeños en la sexta fecha, se puede producir un triple empate a 10 puntos entre Coquimbo, Nacional y Tolima.

En ese escenario, Conmebol establece que se debe hacer una mini tabla entre los tres equipos igualados, considerando solo los resultados entre ellos, con los siguientes criterios de definición: puntos, diferencia de goles, goles a favor, diferencia de goles en la tabla general, goles a favor en la tabla general y, por último, sorteo.

Un polémico empate que enredó a la UC

La polémica igualdad 1-1 de este martes entre Boca Juniors y Cruzeiro, en La Bombonera, no fue una buena noticia para Universidad Católica. Si uno de los dos clubes ganaba, a los precordilleranos les bastaba con derrotar a Barcelona de Guayaquil este jueves, en el Claro Arena, para abrochar su pase a octavos. Pero eso no ocurrió, por lo que ahora la UC de Daniel Garnero está obligada a buscar la clasificación a la siguiente ronda en La Bombonera.

La zona D de la Copa Libertadores indica en estos momentos que el líder es Cruzeiro con ocho puntos, luego sigue Boca con siete, los mismos que Católica que está tercero y cierra todo Barcelona, con tres. Estos dos últimos clubes tienen un encuentro menos.

El fixture es duro en la última jornada para las aspiraciones universitarias, ya que deberán visitar a los xeneizes, mientras que el equipo de Belo Horizonte recibirá a los ecuatorianos, en el Mineirao. En el papel, los tres puntos deberían ser para los brasileños, que completarían 11 unidades en el Grupo D.

La importancia del partido ante Barcelona es que, si la UC gana o empata, se asegura el tercer lugar del grupo y la clasificación a la Copa Sudamericana. Además, un triunfo ante los ecuatorianos le permitiría a los estudiantiles clasificar en Argentina, incluso, perdiendo, siempre y cuando Cruzeiro no derrote al conjunto de Guayaquil, en Belo Horizonte. También le abre la opción de ganar el grupo. Para eso, les bastaría con un empate ante los transandinos en Buenos Aires, sin depender de lo que hagan los brasileños.

Por el contrario, si la UC vence este jueves, pero cae ante Boca, y además la Raposa vence a los de César Farías, los de la franja quedarán eliminados de la Copa Libertadores con 10 puntos. ¿Por qué? Porque Cruzeiro haría 11 unidades y los xeneizes 10, igual que los de Garnero. Al estar igualados en puntaje, el equipo argentino se impondría a los de la franja por ventaja deportiva, ya que el enfrentamiento directo habría resultado vencedor en los dos partidos.

¿Y qué pasa si Católica pierde con Barcelona? En ese caso particular, los precordilleranos estarán obligados a vencer a Boca en su feudo, algo que asoma como una verdadera hazaña, considerando que los oro y cielo suman 24 partidos de local sin perder por torneos Conmebol.

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Con el clásico ante Colo Colo, entremedio

Aunque la UC tiene otro problema con el calendario: entremedio de sus dos partidos coperos disputará la fecha 13 de la Liga de Primera, que es nada menos que el clásico contra Colo Colo, el actual líder del torneo, que por primera vez visitará su nuevo estadio.

El encuentro con Barcelona está pactado para el jueves 21 de mayo, luego jugarán contra Colo Colo el domingo 24 y cierran la fase de grupos de la Libertadores el jueves 28 ante Boca Juniors en La Bombonera. Serán siete días en los que la institución se jugará su destino deportivo y económico en la temporada.

Desde 2012

Más allá de este ejercicio de combinaciones y resultados casi matemáticos, ambos equipos nacionales tienen buenas chances de clasificarse entre los 16 mejores del continente. Si eso llegara a suceder y tanto Coquimbo como la UC se meten en octavos, se daría algo que no se ve desde hace 14 años.

En 2012 fue la última edición de la Copa Libertadores en la que dos elencos nacionales estuvieron en los octavos de final. Se trató de la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli y la Unión Española del Coto Sierra.

En esa ocasión, los hispanos fueron eliminados en esa misma ronda por Boca Juniors, que contaba con estrellas como Juan Román Riquelme, Pablo Mouche, Santiago Silva y Agustín Orión.

Curiosamente, la U, que esa temporada contaba con partes de sus figuras que el año anterior se quedaron con la Copa Sudamericana, llegó hasta las semifinales del torneo y fue eliminado por... Boca, el mismo verdugo que Unión Española.