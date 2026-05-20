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    ¿Boca Juniors tiene permiso? El destemplado reclamo de Leandro Paredes que el juez Jesús Valenzuela no quiso amonestar

    El capitán xeneize, como sus compañeros, se fue encima del árbitro venezolano con inusitada vehemencia. Una tarjeta amarilla lo habría marginado del decisivo encuentro frente a Universidad Católica.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    El enérgico reclamo de Leandro Paredes a Jesús Valenzuela.

    La duda es eterna. En el fútbol, se suele decir que hay equipos que juegan con un reglamento aparte. Generalmente, el concepto alude a los más grandes. Principalmente porque la repercusión que generan contribuye a los torneos en que participan. Poner en riesgo a sus figuras es una amenaza a ese escenario.

    Leandro Paredes es el capitán de Boca Juniors. El volante, además, tiene una chapa que reluce con mayor brillo: fue campeón del mundo en Qatar 2022. Su retorno al equipo xeneize fue celebrado como un hito. En el campo de juego, su jerarquía se nota.

    ¿Boca Juniors tiene permiso? El destemplado reclamo de Leandro Paredes que el juez Jesús Valenzuela no quiso amonestar

    Por estas horas, Paredes es protagonista de la polémica. En el duelo ante Cruzeiro, el volante fue el principal protagonista de los reclamos al juez Jesús Valenzuela. Le recriminaron la disparidad de criterios con que actuó en dos situaciones. Primero, validó el gol de Cruzeiro, pese a que el VAR le había advertido una mano de Lucas Romero. Luego, aplicó una lógica distinta ante el tanto de Miguel Merentiel. Consideró que Milton Delgado había utilizado esa superficie de contacto.

    El exvolante de la Roma encabezó los reclamos. "¿De qué estás hablando? Me estás pelotudeando, ¿qué decís? Tenés que ir a verla vos, ¿sino cómo sabés? Estás boludeando, dejate de joder. Es una vergüenza lo que hiciste“, se le escucha decir al transandino en el registro.

    ¿El detalle? De haber sido amonestado, Paredes se habría perdido el choque ante Universidad Católica, en La Bombonera. El duelo es decisivo para las escuadras de Claudio Úbeda y Daniel Garnero.

    Después de pasar por el vestuario, Paredes insistió en las aprensiones. “No puede ser que para un lado (las manos) sean con intención y para el otro no. Es raro porque él me dijo ‘la jugada del gol de ellos es mano, pero no es intencional’. Normalmente, la regla dice que si pega y es gol, no se cobra. La jugada de Delgado tampoco fue intencional y cobró mano en contra. Es raro cómo decide, pero bueno, ya está. Hay que pensar en lo que viene, que dependemos de nosotros mismos”, reforzó.

    El audio del VAR

    Los audios del VAR, que liberó la Conmebol, intentan dar claridad a las determinaciones referiles. “Bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando espacio, configurándose así una infracción por mano sancionable”, se esgrime como justificación para la primera determinación.

    “La situación del área, todo chequeado. La posición de la mano está en posición natural”, se escucha en el caso de la segunda.

    Más sobre:Leandro ParedesBoca JuniorsCruzeiroBocaUniversidad CatólicaLa UCCopa LibertadoresJesús ValenzuelaFútbolFútbol Internacional

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