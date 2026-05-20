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    ¿El mejor Colo Colo de la temporada? Las claves del despertar ofensivo del Cacique que apuntala a Fernando Ortiz

    La actuación más convincente y contundente del año tuvo el cuadro albo el domingo, goleando a un Ñublense que llegó a Macul invicto como visitante en el Torneo Nacional. El técnico argentino resaltó la concreción, la que se produjo sin la necesidad de tener un doble 9.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Colo Colo goleó a Ñublense y es el sólido puntero de la Liga de Primera. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    “Felicité de nuevo a los jugadores al terminar el partido. Nos merecíamos un resultado de esta manera porque al fin pudimos concretar todas las ocasiones que pudimos crear”. Esto lo declaró Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, después de la goleada del domingo sobre Ñublense. El Cacique, líder de la Liga de Primera, se ha acostumbrado a ganar por la mínima diferencia. Le faltaba una actuación más convincente y contundente, para definitivamente pegar un golpe en la mesa y presentar credenciales.

    El 6-2 sobre los Diablos Rojos, que llegaban invictos como visitante en el Campeonato Nacional, sirve para desbloquear a un equipo que le faltaba desatarse frente al arco rival. “Es un desahogo, porque a veces creamos millones de jugadas y situaciones y no las podemos convertir”, añadió el propio Ortiz, con la satisfacción del despertar ofensivo de su escuadra.

    El técnico argentino, quien ha sido cuestionado por los hinchas pese a tener a su elenco en el liderato del certamen, ha probado constantes fórmulas para dotar de mayor consistencia a su Colo Colo. De 3-5-2 a 4-3-3, y de 4-3-3 a 3-5-2 nuevamente. Si bien el Cacique modelo 2026 ha sido un equipo que encaja pocos goles (tiene solo nueve en contra; es la segunda mejor defensa del torneo), la búsqueda ha recaído fundamentalmente de mitad hacia adelante.

    También ha apostado, en ocasiones, con el doble 9 de Javier Correa y Maximiliano Romero, en el afán de darle más peso en el área. Puede sonar curioso, pero sacó a relucir el poder ofensivo en el partido donde pobló de volantes y alineó a un ariete neto (Correa).

    El 3-5-2 que le resulta a Ortiz

    Los especialistas suelen indicar que disponer de muchos delanteros no va de la mano con atacar más o mejor. En efecto, esa idea quedó de manifiesto el domingo en Pedreros, porque Colo Colo fue un equipo ofensivo gracias a su disposición táctica y al trabajo de sus mediocampistas y externos. Planteando un equipo corto, con un centrodelantero y un complemento más periférico (en este caso Leandro Hernández), terminó anulando a un rival como Ñublense que se caracteriza por entrar constantemente en la refriega y apostar en el juego directo.

    Los encuentros donde el Cacique se vio mejor utilizó este diseño táctico y una manera similar de plantearlo. El 7 de marzo, venció por 1-0 a Audax Italiano, en el Bicentenario de La Florida. En su minuto, fue sorpresivo el planteo elegido por Ortiz porque apostó por jugadores que, mayoritariamente, son de corte más “defensivo”. Arturo Vidal fue el líbero, con Jonathan Villagra y Joaquín Sosa como centrales. A la derecha, Jeyson Rojas. Por la izquierda, Diego Ulloa. En el medio, el trío de Álvaro Madrid, Tomás Alarcón y Felipe Méndez.

    Hasta acá, un calco a lo que dispuso el domingo contra los chillanejos. La diferencia estuvo en ataque. Contra los itálicos, Lautaro Pastrán fue la segunda punta, acompañando a Maxi Romero.

    Siendo un cuadro compacto, apretando en campo rival, logró ser más que su rival de turno. El gran matiz fue que la victoria en La Florida fue solo de 1-0, registrando 12 remates totales, de los cuales solo dos fueron a portería. Ahora se abrió al arco. Ante Ñublense registró 18 tiros en total, 11 a puerta, acertando en seis ocasiones. Además, sumó 602 pases, 518 de ellos precisos, según los datos de Sofascore.

    Resulta clave en esta estructura la labor de los mediocampistas. Tomás Alarcón se ubica en el eje, aunque también le da salida limpia al equipo. Tanto Madrid como Méndez, como interiores, cuentan con mayor libertad para saltar líneas y avanzar en el campo. Si el ex Everton ha sido uno de los rendimientos más constantes a lo largo del año, el formado en Unión Española se ha afianzado, incluso cuando asume un rol de enlace, generando circuitos de mitad hacia arriba. ¿El perjudicado? Claudio Aquino.

    Arturo Vidal, quien anotó un golazo, reconoció que fue “el mejor partido” del campeonato. “En otros hemos jugado bien y no hemos concretado. Hoy (domingo) anotamos seis goles y eso nos da mucha confianza”, añadió el King.

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraColo ColoArturo VidalJavier CorreaFernando Ortiz

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