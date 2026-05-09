SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Javier Correa contra Maximiliano Romero: lupa a la pelea por ser el centrodelantero de Colo Colo

    Ambos delanteros argentinos marcaron en los últimos dos partidos. El ex O'Higgins parecía ser el titular para Fernando Ortiz, pero Correa se recuperó físicamente y a punta de festejos puja por el puesto.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Fotos: Photosport.

    La pregunta que varios hinchas de Colo Colo conversan por estos días es quién debe ser el centrodelantero. Por un lado está Javier Correa, que con su agónico cabezazo ante Universidad de Concepción y sus dos goles contra Coquimbo vuelve a ser importante en el Cacique. Por el otro está Maximiliano Romero, quien hasta hace algunas semanas era el indiscutido en esa posición, que también marcó en los mencionados últimos dos partidos (aunque de penal en ambos) y que sigue siendo el goleador de los albos este 2026.

    Los artilleros del club están encontrando las redes y le salvan la espalda a Fernando Ortiz, quien instaló al equipo en el liderato de la Liga de Primera, pero que su juego aún no convence a los hinchas. En este contexto, un centrodelantero encendido, o dos, es fundamental para encontrar las soluciones que a veces no ofrece el juego colectivo de Colo Colo. Aunque el Tano en el último compromiso ante los Piratas no se hizo problemas y alineó tanto a Correa como a Romero; un doble ‘9’ que duró 79 minutos.

    Tras un inicio de año turbulento, Correa pisa fuerte

    Después de sus tres goles en los últimos dos partidos, Javier Correa hoy parece ser el favorito en esta lucha. Sin embargo, su temporada 2026 ha tenido altibajos. “Me lesioné mucho... la remé de atrás. No fue fácil, pero tengo unos huevos gigantes para llevarme todo por delante”, declaraba con los ojos llorosos el argentino hace dos semanas, tras su mencionado gol a Universidad de Concepción.

    Foto: Photosport.

    Su bajo rendimiento en el inicio de la temporada, cuando mandó a callar a sus detractores, sumado a sus problemas físicos, lo sacaron de la titularidad, algo que nunca había experimentado desde que llegó a Colo Colo a mediados de 2024, cuando arribó desde Estudiantes de La Plata por una cifra cercana a los 1,8 millones de dólares.

    Pero en abril llegaron las buenas noticias para el atacante de 33 años: nació su tercer hijo, una noticia que lo alegró. Como si eso fuera poco, volvieron los goles.

    En total, el registro indica que Correa este año disputó ocho partidos de los 11 que Colo Colo jugó en la Liga de Primera, en los que cuenta con cuatro goles de 10 remates totales, en 413 minutos en cancha este torneo. El promedio de gol por duelo es de 0.50.

    Romero defiende su sitio

    Maximiliano Romero precisamente aprovechó la oferta que le dejó Correa a principios de temporada. De a poco avanzó en la consideración de Fernando Ortiz y se quedó con el puesto de centrodelantero de los albos, a pesar de no mostrar un rendimiento brillante. No obstante, su buen juego de espaldas contra los centrales rivales, a quienes les ofrece una lucha permanente, terminaron por convencer.

    Los números dicen que acumula 13 partidos disputados en total, los que se desglosan en 11 por la Liga de Primera y dos por la Copa de la Liga. Registra cinco festejos y acumula 1.034 minutos en la cancha, más del doble que su rival por el puesto. Pero acá hay una diferencia que juega en su contra, porque su promedio es de 0.38 goles por partido (cinco en 13 encuentros).

    Foto: Photosport.

    El ex O’Higgins, pese a que no lo quiere reconocer abiertamente, sabe que está en una lucha con su compatriota: “No hay competencia, hay competencia sana, porque obviamente quiere hacer goles, yo quiero hacer goles. Estoy muy contento por él, porque sé lo que le pasó y sé lo que vivió. Si hace goles para el equipo, voy a estar más que contento”, dijo esta semana a TNT Sports.

    Aunque reconoció un gran gesto que tuvo Correa con él para el encuentro ante Coquimbo: “Él me lo cedió (el penal) en la micro (camino al estadio), ya que veníamos hablando sobre cosas del partido. Él me lo ofrece y yo me quedé para dentro, le di las gracias; pasó y se dio el penal e hizo dos goles después”.

    Sin embargo, el nacido en la localidad trasandina de Moreno podría enfrentar un problema en las próximas semanas. ¿El motivo? El Tribunal de Disciplina de la ANFP lo citó de oficio por la exhibición de un mensaje religioso. Será el próximo martes 12 de mayo en una audiencia que se hará de forma telemática.

    En el partido contra Universidad de Concepción, luego de marcar su gol de penal, Romero se levantó la camiseta del club y mostró una polera que decía “los tiempos de Dios son perfectos”, mensaje por el que recibió una primera amonestación administraba.

    Para el encuentro ante los Piratas cambió la fórmula y, luego de su festejo, le pasaron una polera que decía “100% Jesús”. En esa oportunidad, no se sacó ni se levantó la camiseta, pero igual fue citado. En este caso, arriesga una nueva amarilla administrativa, algo que, de momento, no le debería impedir seguir luchando por el puesto de centrodelantero en Macul.

    Este sábado Colo Colo se enfrentará a Deportes Concepción por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, instancia en la que se verá si Ortiz sigue postergando la elección y apuesta por un doble ‘9′ o si se decide por uno de los dos argentinos. El duelo está pactado para las 17.30 horas en el estadio Monumental.

    Más sobre:FútbolColo ColoJavier CorreaMaximiliano Romero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Putin asegura que Rusia “siempre será victoriosa” en medio del desgaste por la guerra en Ucrania

    EFE Sur confirma desrielo de tren de carga en Chiguayante: nueve carros resultaron afectados

    Detienen a dos personas por vender télefonos de alta gama falsos

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Amenaza de “tsunami” de indicaciones caldea ambiente en el Congreso

    Lo más leído

    1.
    “Lo encuentran semiinconsciente y sangrando”: los detalles del golpe que sufrió Federico Valverde en el Real Madrid

    “Lo encuentran semiinconsciente y sangrando”: los detalles del golpe que sufrió Federico Valverde en el Real Madrid

    2.
    Entrevista con Marcos González: “Busco comprar un club y ser dueño; tengo las competencias necesarias”

    Entrevista con Marcos González: “Busco comprar un club y ser dueño; tengo las competencias necesarias”

    3.
    El origen de la disputa familiar que divide a los hijos de Nelson Acosta

    El origen de la disputa familiar que divide a los hijos de Nelson Acosta

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 9 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 9 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Espanyol en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Espanyol en TV y streaming

    EFE Sur confirma desrielo de tren de carga en Chiguayante: nueve carros resultaron afectados
    Chile

    EFE Sur confirma desrielo de tren de carga en Chiguayante: nueve carros resultaron afectados

    Detienen a dos personas por vender télefonos de alta gama falsos

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Columna de Sebastián Izquierdo: Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Columna de Sebastián Izquierdo: Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Gerente general de Hotel W: “En Chile hay más oportunidades que problemas”

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico
    Tendencias

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    Ecuador, Marruecos y Japón: los proyectos que amenazan a las potencias en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Ecuador, Marruecos y Japón: los proyectos que amenazan a las potencias en el Mundial 2026

    No ocurre desde 2023: la estadística que Alexis Sánchez busca igualar en el duelo entre Sevilla y Espanyol

    El aplaudido encuentro entre Alexis Sánchez y juveniles del Sevilla

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    El Diablo Viste a la Moda 2: Un Cuarteto con Estilo y Clase
    Cultura y entretención

    El Diablo Viste a la Moda 2: Un Cuarteto con Estilo y Clase

    Yacht Rock: le das a la música un mal nombre

    Pedropiedra vuelve a mirar a Ocho: “Desde ese disco perdí el miedo a probar cosas distintas”

    Putin asegura que Rusia “siempre será victoriosa” en medio del desgaste por la guerra en Ucrania
    Mundo

    Putin asegura que Rusia “siempre será victoriosa” en medio del desgaste por la guerra en Ucrania

    Antauro Humala: “Me parece tonto hacer una zanja al lado de la frontera”

    Tregua de 3 días baja presión entre Rusia y Ucrania

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño