Javier Correa contra Maximiliano Romero: lupa a la pelea por ser el centrodelantero de Colo Colo

La pregunta que varios hinchas de Colo Colo conversan por estos días es quién debe ser el centrodelantero. Por un lado está Javier Correa, que con su agónico cabezazo ante Universidad de Concepción y sus dos goles contra Coquimbo vuelve a ser importante en el Cacique. Por el otro está Maximiliano Romero, quien hasta hace algunas semanas era el indiscutido en esa posición, que también marcó en los mencionados últimos dos partidos (aunque de penal en ambos) y que sigue siendo el goleador de los albos este 2026.

Los artilleros del club están encontrando las redes y le salvan la espalda a Fernando Ortiz, quien instaló al equipo en el liderato de la Liga de Primera, pero que su juego aún no convence a los hinchas. En este contexto, un centrodelantero encendido, o dos, es fundamental para encontrar las soluciones que a veces no ofrece el juego colectivo de Colo Colo. Aunque el Tano en el último compromiso ante los Piratas no se hizo problemas y alineó tanto a Correa como a Romero; un doble ‘9’ que duró 79 minutos.

Tras un inicio de año turbulento, Correa pisa fuerte

Después de sus tres goles en los últimos dos partidos, Javier Correa hoy parece ser el favorito en esta lucha. Sin embargo, su temporada 2026 ha tenido altibajos. “Me lesioné mucho... la remé de atrás. No fue fácil, pero tengo unos huevos gigantes para llevarme todo por delante”, declaraba con los ojos llorosos el argentino hace dos semanas, tras su mencionado gol a Universidad de Concepción.

Foto: Photosport.

Su bajo rendimiento en el inicio de la temporada, cuando mandó a callar a sus detractores, sumado a sus problemas físicos, lo sacaron de la titularidad, algo que nunca había experimentado desde que llegó a Colo Colo a mediados de 2024, cuando arribó desde Estudiantes de La Plata por una cifra cercana a los 1,8 millones de dólares.

Pero en abril llegaron las buenas noticias para el atacante de 33 años: nació su tercer hijo, una noticia que lo alegró. Como si eso fuera poco, volvieron los goles.

En total, el registro indica que Correa este año disputó ocho partidos de los 11 que Colo Colo jugó en la Liga de Primera, en los que cuenta con cuatro goles de 10 remates totales, en 413 minutos en cancha este torneo. El promedio de gol por duelo es de 0.50.

Romero defiende su sitio

Maximiliano Romero precisamente aprovechó la oferta que le dejó Correa a principios de temporada. De a poco avanzó en la consideración de Fernando Ortiz y se quedó con el puesto de centrodelantero de los albos, a pesar de no mostrar un rendimiento brillante. No obstante, su buen juego de espaldas contra los centrales rivales, a quienes les ofrece una lucha permanente, terminaron por convencer.

Los números dicen que acumula 13 partidos disputados en total, los que se desglosan en 11 por la Liga de Primera y dos por la Copa de la Liga. Registra cinco festejos y acumula 1.034 minutos en la cancha, más del doble que su rival por el puesto. Pero acá hay una diferencia que juega en su contra, porque su promedio es de 0.38 goles por partido (cinco en 13 encuentros).

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El ex O’Higgins, pese a que no lo quiere reconocer abiertamente, sabe que está en una lucha con su compatriota: “No hay competencia, hay competencia sana, porque obviamente quiere hacer goles, yo quiero hacer goles. Estoy muy contento por él, porque sé lo que le pasó y sé lo que vivió. Si hace goles para el equipo, voy a estar más que contento”, dijo esta semana a TNT Sports.

Aunque reconoció un gran gesto que tuvo Correa con él para el encuentro ante Coquimbo: “Él me lo cedió (el penal) en la micro (camino al estadio), ya que veníamos hablando sobre cosas del partido. Él me lo ofrece y yo me quedé para dentro, le di las gracias; pasó y se dio el penal e hizo dos goles después”.

Sin embargo, el nacido en la localidad trasandina de Moreno podría enfrentar un problema en las próximas semanas. ¿El motivo? El Tribunal de Disciplina de la ANFP lo citó de oficio por la exhibición de un mensaje religioso. Será el próximo martes 12 de mayo en una audiencia que se hará de forma telemática.

En el partido contra Universidad de Concepción, luego de marcar su gol de penal, Romero se levantó la camiseta del club y mostró una polera que decía “los tiempos de Dios son perfectos”, mensaje por el que recibió una primera amonestación administraba.

Para el encuentro ante los Piratas cambió la fórmula y, luego de su festejo, le pasaron una polera que decía “100% Jesús”. En esa oportunidad, no se sacó ni se levantó la camiseta, pero igual fue citado. En este caso, arriesga una nueva amarilla administrativa, algo que, de momento, no le debería impedir seguir luchando por el puesto de centrodelantero en Macul.

Este sábado Colo Colo se enfrentará a Deportes Concepción por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, instancia en la que se verá si Ortiz sigue postergando la elección y apuesta por un doble ‘9′ o si se decide por uno de los dos argentinos. El duelo está pactado para las 17.30 horas en el estadio Monumental.