Suben a seis los contagios confirmados de hantavirus en crucero MV Hondius

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó un nuevo caso de contagio por hantavirus en el crucero MV Hondius. Con ello ya son seis personas en total y otras dos están catalogadas como sospechosas de contagio.

El crucero mantiene confinadas a cerca de 150 personas desde inicios de abril por la detección de este virus. Tres han fallecido desde entonces dentro y fuera del barco y cuatro pacientes están hospitalizados.

Después de varios días de incertidumbre, los pasajeros serán evacuados este domingo en el puerto de Granadilla en Tenerife, España.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García reiteró el mensaje sobre que “el riesgo es bajo, para la población en general. Creemos que el alarmismo, la desinformación y la confusión son medidas que son contrarias a los principios básicos de la prevención de la salud pública”.

Según informó la autoridad española en una rueda de prensa, los primeros evacuados serán ciudadanos españoles y los pasajeros de origen extranjero serán reconducidos a sus países.

Además, señaló que “ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección”.

Si bien la variable de este virus, conocida como cepa Andes, se origina en Argentina y Chile, aún no se tiene confirmación sobre el origen del contagio, o el paciente cero, dentro del crucero.

Desde el Ministerio de Salud de Chile además confirmaron que las dos personas que habían sido aisladas de manera preventiva y que habían estado a bordo del barco, no presentan síntomas y se encuentran sanas.