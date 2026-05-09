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    Política

    Schalper emplaza a la oposición por “tsunami” de indicaciones a megarreforma: “Se han puesto del lado de la obstrucción”

    "Más bien le presenten al país un grupo razonable de indicaciones o de temas que podamos discutir”, apuntó el jefe de bancada de RN.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, cuestionó la estrategia anunciada por la oposición de dilatar el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno de José Antonio Kast.

    Esto luego de que figuras de la izquierda, entre ellas Darío Quiroga, y los diputados Consuelo Veloso (FA), Jaime Araya (Ind-PPD) y Marcos Barraza (PC), debatieran en una transmisión digital del programa Provócame sobre la megarreforma, aprobada recientemente de forma general en la Comisión de Hacienda del Congreso.

    “Se aprobó hoy la idea de legislar y hay plazo hasta el lunes a las 23:59 para presentar indicaciones. Ellos no contaban con la capacidad de articulación que hemos ido teniendo, y yo creo que, me voy a tirar con números, nos van a dar al menos 2.000 indicaciones“, señaló Araya en aquella oportunidad con el objetivo de aplazar la conversación legislativa.

    Ante esto, Schalper sostuvo que aquel video “le brinda una oportunidad a la centroizquierda a darse cuenta de que ese camino es un camino que evidentemente no conduce a nada y es el minuto en que la centro izquierda reflexione”.

    “Para muchos de nosotros ha sido una triste sorpresa ver que el liderazgo que pensábamos que iban a estar del lado de la construcción (...) más bien se han puesto del lado de la obstrucción y creo que este video brinda una oportunidad para tomar conciencia de que ese es un camino equivocado y a partir de ahí enmendar el rumbo”, agregó el diputado.

    Sobre el denominado “tsunami de indicaciones” ideado por la oposición, el parlamentario emplazó que “en vez de dejarse caer el lunes con una avalancha de indicaciones que den cuenta de un ánimo obstructivo, más bien le presenten al país un grupo razonable de indicaciones o de temas que podamos discutir”.

    El anuncio de la presentación de indicaciones a la megarreforma provocó una serie de reproches del Ejecutivo. Incluso, el Presidente Kast acusó un intento de boicotear el proyecto clave de lo que va de su gobierno.

    “Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil”, declaró a través de X.

    Lee también:

    Más sobre:MegareformaDiego SchalperRenovación NacionalRNOposiciónLey MisceláneaReconstrucción NacionalJosé Antonio Kast

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